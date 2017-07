Congo-Brazzaville: France - Le pays s'invite dans l'Oise

Candidat indépendant aux quartiers 31 et 32 de la première circonscription de Poto-Poto, Rick Bokilo est… Plus »

Le Congo y sera célébré pendant trois jours à travers la musique, le cinéma, la cuisine, l'art et la mode. Ainsi, le public français découvrira le Congo-Brazzaville en visitant une exposition de photos sur le quotidien dans ce pays, présentée par Cynthia Samba. Carine Runavot, créatrice des bijoux Nkénda Style, sera également présente pour présenter ses créations. Le samedi sera consacré aux plus jeunes avec des ateliers maquillage ou tresse, conte et la présentation des jeux congolais aux enfants.

Amener le Congo dans un coin de France, c'est la promesse que veut faire vivre Marcelle Ayessa-Fauveau aux habitants de Poix de Picardie. La congolaise qui exerce le métier de correspondante de presse pour le compte d'un hebdomadaire local ne manque de susciter la curiosité des personnes de la région dans le cadre de son travail. Elle souhaite grâce au Mbongui briser la glace avec les habitants. « Je suis un relais et mon rôle est de prendre le temps d'expliquer la culture du Congo. Le Mbongui est un lieu de jugement s'il faut prendre ses origines premières mais c'est est aussi un lieu d'échanges et de partage », explique-t-elle.

Marcelle Ayessa-Fauveau, fondatrice du magazine Bantuenia, et son association Bantu dans l'Oise organisent du 1er au 03 septembre 2017 « Le Mbongui », un événement autour de la culture du Congo dans la commune de Poix de Picardie, non loin d'Amiens

