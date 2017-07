Tunisie: L'Unesco examine trente-quatre nouveaux sites

Les Tunisiens et Tunisiennes qui portent plainte contre la police pour ses agissements s'exposent à des… Plus »

Enfin, les trois derniers jours de la session sont dédiés à l'étude des dossiers des nouveaux postulants au patrimoine de l'humanité. A noter la candidature de la ville d'Asmara, capitale de l'Erythrée, dans la Corne de l'Afrique. Une proposition qui réjouit la directrice du comité, qui note qu'on perçoit mieux, en Afrique, ce qu'est le patrimoine. Le patrimoine mondial désigne un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Il est actualisé chaque année depuis 1978 par le comité du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), une institution spécialisée de l'Organisation des Nations unies.

