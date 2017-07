Tunisie: Les scouts du monde aux côtés de l'expérience démocratique tunisienne

Les Tunisiens et Tunisiennes qui portent plainte contre la police pour ses agissements s'exposent à des… Plus »

De son côté, Béji Caïd Essebsi a exprimé sa considération pour la noble mission du mouvement des scouts Tunisiens depuis l'indépendance, dans l'encadrement de la jeunesse tunisienne, l'éducation des enfants et le développement social, affirmant sa détermination à encourager davantage le scoutisme en Tunisie, dans la région arabe et dans le monde.

Il a exprimé ses remerciements pour l'appui dont bénéficie le mouvement scout auprès de l'Etat tunisien, affirmant à cet égard que les activités du mouvement scout tunisien seront diffusées à une plus large échelle dans plus de 50 pays adhérents au mouvement scout mondial.

Le président du mouvement scout mondial a présenté à cette occasion le programme d'activités de la délégation au cours de sa visite en Tunisie, précisant que cette visite conjointe effectuée par le président du mouvement scout mondial et la présidente de l'Association mondiale des guides et des éclaireuses est la première du genre au niveau de ces deux organismes, ce qui reflète leur grand respect envers la Tunisie et leur souci à d'encourager l'expérience de la démocratie naissante ainsi que les activités du mouvement scout dans le pays.

