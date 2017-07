Burundi: Le facilitateur interpellé par des ONG et félicité par le pouvoir

A l'occasion des célébrations du 55e anniversaire de l'indépendance ce weekend, le secrétaire général du parti au pouvoir s'est également adressé au facilitateur tanzanien, mais pour le féliciter pour ses réalisations. « L'objet de ce dialogue était d'abord de réconcilier le peuple qui était dispersé à cause de la crise. Pour des Burundais qui étaient réfugiés à l'extérieur du pays, le facilitateur est venu, effectivement, pour faciliter ces rencontres, ce dialogue. On s'est rencontrés. Alors vous avez vu qu'après il y a eu un retour massif des Burundais qui étaient à l'extérieur du pays. Vous avez vu de hautes personnalités, vous avez vu des députés, vous avez vu des hauts cadres, qui ont accepté de rentrer parce que le climat était devenu normal », a déclaré Evariste Ndayishimiye sur la radiotélévision nationale burundaise.

Au Burundi, plusieurs ONG interpellent Benjamin Mkapa pour lui demander de relancer le dialogue interburundais. L'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques (Olucome) et trois autres ONG burundaises rappellent dans une lettre au facilitateur du dialogue interburundais qu'il s'était engagé l'an dernier à parvenir à la signature d'un accord de sortie de crise au plus tard à la fin du mois de juin 2017. En ce début du mois de juillet, le dialogue est toujours au point mort.

