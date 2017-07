Burkina Faso: Vers la fin des appels d'offres pour les marchés publics

Un projet de loi qui satisfait Adizatou Rosine Coulibaly, la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement : « Nous avons proposé de mettre en place un dispositif qui va relever de la loi pour le contrôle a posteriori et que ce n'est pas vraiment pas un boulevard qui est ouvert pour la corruption ».

Les 76 députés qui sont restés ont examiné et adopté à l'unanimité le projet de loi, tout en critiquant sévèrement l'attitude de l'opposition : « C'est le privé qui fait confiance au public, qui vient avec son argent, qui prend les projets que l'Etat ne peut pas exécuter et qui dit : moi je l'exécute sur mes fonds et on s'entend sur le paiement. Dans ces conditions-là, je ne vois pas comment il y a suspicion de corruption ».

Au Burkina Faso, les députés ont adopté un projet de loi sur l'allègement des procédures de contractualisation du programme Partenariat public-privé (PPP) à l'unanimité des 76 votants. Ce qui signifie que le gouvernement pourra passer des contrats pour la construction de plusieurs centres de santé, d'écoles, d'universités et routes par la procédure de l'attente directe avec des entreprises privées. Les députés de l'opposition qui craignent que cette procédure ne soit une voie ouverte à la corruption ont quitté l'hémicycle avant l'examen et l'adoption du projet de loi.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.