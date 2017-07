Congo-Kinshasa: Santé - Fin de l'épidémie d' Ebola

Au cours d'une communication faite à la presse, le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga, a déclaré la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC, précisément à Likati, territoire d'Aketi dans la province du Bas-Uélé.

En déclarant la fin de la huitième résurgence de la maladie à virus Ebola en RDC, le ministre de la Santé publique a rappelé à l'opinion que tous les efforts doivent maintenant s'orienter vers la stabilisation et la résilience du système de santé de la province du Bas-Uélé qui a été fortement déstabilisé.

Sans renforcement du système, aucune surveillance épidémiologique efficace n'est possible. « J'appelle donc à la mobilisation générale pour la reprise des activités programmées dans la mise en œuvre du Plan stratégique national de développement sanitaire », a-t-il insisté. Au total en date du 1er juillet, le Comité international de coordination scientifique et technique, avec l'implication des sous-commissions œuvrant sur le terrain, a comptabilisé huit cas dont trois probables, car antérieurs à l'investigation, et cinq confirmés au laboratoire.

De tous ces cas, quatre sont décédés. Cent et cinq patients suspects qui répondaient à la définition des cas ont tous été testés négatifs. Cinq cent quatre-vingt-trois personnes ayant été en contact avec des cas suspects ont été suivies pendant vingt et un jours chacun et cent trente-sept échantillons ont été prélevés et examinés,

Depuis le 2 juin, aucun autre nouveau cas confirmé à virus Ebola ni par PCR ni par sérologie n'a été enregistré dans le Bas-Uélé. Après une observation d'une période de quarante-deux jours, soit deux fois vingt et un jours sans aucun nouveau cas confirmé enregistré, et comme l'exige la réglementation sanitaire en matière de surveillance des FHV, il convient de déclarer la fin de l'épidémie.

C'est le 11 mai que le ministre de la Santé publique avait déclaré la survenue de la maladie à virus Ebola en RDC. Depuis cette date, toutes les stratégies ont été mises en place pour endiguer la propagation de cette maladie. Pour organiser la riposte sur le terrain, les sept commissions du Comité national de lutte contre les épidémies basé à Kinshasa avec l'appui de partenaires a mené plusieurs interventions, notamment le déploiement à partir de Kinshasa d'une équipe d'intervention rapide composée d'épidémiologistes, biologistes, vétérinaires, logisticiens, cliniciens et spécialistes en eau, hygiène et assainissement ; le déploiement et de l'installation de deux laboratoires mobiles à Likati et à Buta pour faciliter la confirmation rapide des cas ; l'instauration des soins de santé gratuits pour la population de Likati. Il a été aussi organisé des campagnes de communication et de sensibilisation de la population pour la prévention ; la prise en charge psychosociale des victimes d'Ebola et de leurs familles.