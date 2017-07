Burkina Faso: Hamed Kossa d'Oméga violenté - Batterie de mesures contre les musiciens hooligans

Le directeur général de Radio Oméga a par ailleurs confirmé qu'ils ont porté plainte contre Bam Raady et autres pour violation de domicile professionnel, injures publiques, menaces sous conditions, etc.

Même son de cloche chez le président de l'AJB, Guézouma Sanogo. Pour lui, ces excuses via les réseaux sociaux ne riment à rien, car les mis en cause savent où se trouvent la radio Oméga et leur demande de pardon ne sera considérée que si elle se fait dans un cadre organisé.

A propos des demandes de pardon qui pleuvent sur le net, M. Abissi souligne que cela n'est pas encore à l'ordre du jour : « Nous souhaitons d'abord faire une halte pour panser nos plaies et attirer l'attention des uns et des autres pour que cela s'arrête ».

Outre cette batterie de sanctions, par la voix du président de l'UNALFA, Charlemagne Abissi, ces organisations s'engagent à soutenir la radio Oméga en vue d'obtenir justice et réparation de ces actes de violence physique et psychologique.

Face à la violence exercée, par la horde de musiciens de la CORA-BF sur Hamed Kossa, les organisations professionnelles des médias et des animateurs sortent l'artillerie lourde : en effet elles ont annoncé, lors d'une conférence de presse, « la suspension de la diffusion sur les antennes des œuvres et des activités de promotion de tous les artistes impliqués dans l'agression jusqu'à nouvel ordre » ; « le boycott de toutes les activités de la CORA-BF.

