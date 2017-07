Burkina Faso: Vote de la loi partenariat public/privé - L'opposition claque la porte

Dans l'après-midi du 3 juillet 2017, le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projets Partenariat Public/Privé a été voté par 76 députés sur les 119 initialement recensés en début de session.

Cet exercice a été en effet effectué en l'absence des députés de l'opposition qui ont quitté la salle, à l'exception de deux des leurs qui sont restés dans la salle et ont même voté pour.

« Nous invitons nos députés à enclencher la résistance », a dit à sa troupe, et avec un zeste de menace, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, le vendredi 30 juin dernier. « Si nous construisons nos routes, ils peuvent rouler à côté » a été la réponse cinglante du berger à la bergère de Salifou Diallo, patron du parti au pouvoir, le MPP, et par ailleurs président de l'Assemblée nationale.

C'était le 2 juillet 2017, lors d'une conférence de presse. La grande pomme de discorde est le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution du programme de projets partenariat public/privé. En français facile, dans ce type de contrat, c'est le privé qui vient à l'Etat et qui promet qu'il peut, avec ses propres moyens, réaliser telle infrastructure voulue par l'Etat, qui le remboursera plus tard.

Et ce concept, qui ne semble pas faire l'unanimité, était programmé pour être proposé au vote le 3 juillet 2017. Il va donc de soi que beaucoup se demandaient ce qui se passerait dans l'hémicycle et dans ses alentours ce jour-là. De mémoire de journaliste et pour cette présente législature, c'est en effet la première fois que l'opposition menaçait de sortir les couteaux face à ce qu'elle considère comme une manière d'encourager la corruption dans notre pays.

En cet après-midi de lundi, il va de soi que le visiteur qui empruntait la bretelle menant à l'Assemblée nationale, sise dans cette zone anciennement marécageuse qu'est Baoghin, s'attendait à voir un dispositif sécuritaire plus impressionnant que d'ordinaire. Déçu, il le sera : la grande armada n'a pas été sortie. Juste deux ou trois pick-up de CRS étaient en vue. A l'intérieur de la salle, l'ambiance était, contre toute attente, bon enfant. Sauf que le principal hôte des lieux, Salifou Diallo, fera cette remarque, un brin railleur : « Je constate une atmosphère inhabituelle. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Certains députés ont changé de place, migrant vers d'autres lieux ».

Quand deux opposants font défection

Quand le projet a été soumis à discussions, un préalable prévu par le règlement intérieur avant le vote, l'opposition, après un long réquisitoire contre le projet de loi, a décidé de quitter la salle, avec ce mémoire en défense : « Puisque nous savons que la loi sera votée, nous décidons de quitter l'hémicycle, car nous ne souhaitons pas être complices de cette décision».

Chose dite, chose faite. Surprise, le consensus n'était visiblement pas total entre Zéphirin Diabré et ses camarades : deux députés de l'opposition n'ont pas suivi ce mouvement de protestation et sont restés dans la salle ; il sagit de Jacques Palenfo et d'Elysée Kiemdé. Après le départ des parlementaires, c'est vite parti pour un tir groupé sur l'opposition politique burkinabè.

Beaucoup ont estimé ne pas comprendre la position de l'opposition, notamment celle de l'UPC et de son président, qui avait même prévu dans son programme de développement, en page 128, le partenariat public/privé pour parer à l'urgence des besoins en matière d'investissement.

Et sans surprise, la loi fut votée par les 76 présents dans la salle. Le mot de la fin est revenu à l'occupant du perchoir, Salifou Diallo, qui a prévenu droit dans ses bottes: « Nous n'allons pas dire qu'il y a risque de corruption pour ne pas construire des écoles ou des dispensaires. Ils (les opposants) veulent duper le peuple. Quand vous les verrez sur les routes nouvellement construites, prenez-les en photo. Lors des inaugurations d'infrastructures, indexez-les aux populations pour qu'elles sachent qu'ils ne veulent pas de leur bien ».