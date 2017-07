Burkina Faso: Kounkoufouanou - Des «refugiés» sans abri depuis deux ans

Le 16 juin 2015, plus de 7 000 habitants de Kounkoufouanou, localité située à 70 km de Fada N'gourma, ont été expulsés de leurs terres, suite à un décret du Conseil des ministres du 18 février 2015, réaffirmant que la localité est une zone pastorale.

Abandonnés à leur sort, certains des occupants « illégaux » se réinstallent, peu à peu, à leurs risques et périls, sur leur site de départ, tandis que d'autres s'accommodent mal à leurs villages de refuge (Natiaboani, Nagré, Pama, etc.). La précarité des conditions de vie demeure le dénominateur commun de part et d'autre. Une équipe de Sidwaya est allée à la rencontre de ces «réfugiés».

Il est 8 heures ce mardi 30 mai 2017 lorsque nous arrivons à Kounkoufouanou. Comme à l'accoutumée, ce hameau de culture situé à 70 km de Fada N'gourma vit au rythme de son train-train quotidien. En compagnie de nos trois guides, tous des déguerpis (Bernadette Hanro, Moussa Diagbouga et Dahani Damiba), nous franchissons l'entrée du «village». A quelques mètres de là, le vent souffre sur les toits en sachets plastiques des huttes construites en paille. Ces petites habitations sommaires ne disposent pas de terrasse ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Nous nous dirigeons vers l'une d'elles.

C'est la «concession» de la famille Yaméogo. Alimata, les traits émaciés, et ses huit enfants décharnés y vivent dans un état de dénuement total. Eparpillés çà et là, des ustensiles de cuisine, des effets d'habillement et divers autres objets se disputent l'étroit espace de la cabane. Après les salutations d'usage, nous demandons à voir le chef de famille. Contre toute attente, notre interlocutrice éclate en sanglots. Les tentatives de nos trois accompagnants pour calmer Alimata resteront vaines. Au contraire, ses cris redoublent de plus belles, pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne se résolve à nous répondre. Alimata est veuve depuis le 6 mai 2017.

Depuis lors, les lourdes charges de la famille lui incombent entièrement. Un triste coup du destin pour les Yaméogo qui coulaient, auparavant, des jours paisibles au carrefour PK 60 (localité située sur l'axe Natiaboani-Pama) après leur déguerpissement en 2015. «Mon mari louait la terre à un propriétaire terrien à raison de 20 000 F CFA l'hectare. Nous avons occupé l'espace pendant deux saisons. Juste après son décès, le propriétaire nous a expulsés de ses terres, sachant que je ne pourrai pas honorer le contrat de location», nous explique-t-elle, les yeux toujours embués de larmes.

Déjà désemparée par la disparition subite de son époux, dame Yaméogo assiste impuissamment, depuis deux années consécutives, à la déscolarisation de ses huit bambins. Face à la difficulté de se loger, Alimata dit n'avoir d'autre choix que de revenir sur les terres de Kounkoufouanou, et ce, depuis le 26 mai dernier. «Nous y sommes revenus, parce que nous n'avons nulle part où aller. La crainte est certes là, mais j'espère pouvoir terminer la saison hivernale afin d'avoir de quoi nourrir ma famille», soupire-t-elle, l'air angoissé. Les Yaméogo ne sont pas les seuls dans cette situation.

Que de souffrances depuis deux ans

Nous allons à la rencontre d'une autre famille, celle des Lankouandé qui se prépare à regagner sa terre qu'elle a abandonnée de force, il y a deux ans. Croisée en cours de route, ses enfants juchés sur des bagages empilés dans une charrette, Lamoussa Lankoandé avec un bébé d'environ 7 mois

au dos, rejoint Kounkoufouanou, son village d'origine, situé à 27 km de Natiaboani, à pieds. Abandonnée par son mari depuis leur expropriation, et lasse de dormir à la belle étoile avec ses enfants, elle s'est décidée à rentrer au bercail. «Je ne sais plus où donner de la tête. Lorsque nous avons été expulsés, nous nous sommes refugiés à Natiaboani, sans habitation, ni terre pour cultiver. Nous vivions dans des huttes faites de tiges et de sacs de ciment. Nous étions à la merci des moustiques. C'est le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) qui nous servait d'abri en cas de pluie», se souvient-elle. Avec ses deux femmes, sa mère et ses enfants, Marcel Sawadogo, une autre «victime» de ce déguerpissement, affirme avoir élu domicile en pleine brousse.

Ce «séjour» pour le moins inconfortable a perduré jusqu'au départ des forces de défense et de sécurité de la zone. «Depuis août 2015, ma famille et moi squattons l'école primaire. Ma maison a été détruite, mes animaux abattus et les pompes d'eau saccagées. L'eau potable est rare et nous sommes obligés de nous rendre à plus de deux kilomètres pour nous en procurer. C'est le désarroi total. Nous ne vivons que de feuilles de brousse, de peur de cultiver et qu'on vienne nous chasser de nouveau», raconte-t-il le regard perdu. Ex-agent communautaire de santé à Kounkoufouanou, Bernadette Hanro, fait partie des victimes de ce expulsion. Mère de cinq enfants, elle s'est vue obligée d'accueillir sous son toit, dix autres enfants de proches parents. Elle loge aujourd'hui à Fada N'Gourma. «Ce fut une chance pour moi et ma famille.

Car, au moment du drame, mon mari avait acheté une parcelle à Fada qu'il a mise en valeur. Nous avons donc déménagé là-bas. Heureusement, mes enfants poursuivent leur scolarité», relate-t-elle. Face à cette situation qui perdure depuis déjà deux ans, le maire de la commune de Fada N'Gourma, Yerdifimba Jean-Claude Louari déplore l'ampleur de l'expulsion et ses conséquences désastreuses. «Déguerpir des agriculteurs en pleine saison hivernale (16 juin 2015, ndlr), c'est plonger des familles dans une misère indicible. Il sera difficile de nourrir toutes ces personnes pendant au moins deux saisons», estime-t-il.

Vivement un site d'accueil

Pour lui, l'absence d'un travail en amont, pour la réinstallation des populations est à l'origine de cette «tragédie». «En principe, il devrait avoir des mesures d'accompagnement. Toutefois, cela n'exclut pas le fait qu'elles se soient installées dans une zone pastorale. Il faut nécessairement les réinstaller. A mon avis, cela règlera de manière définitive la question du déguerpissement. Sinon, elles auront tendance à regagner la zone une fois l'autorité partie», soutient M. Louari.

Les craintes du maire se concrétisent déjà sur le terrain. Faute d'alternative, les populations n'ont eu de choix que de se réinstaller à Kounkoufouanou. Selon le porte-parole des déguerpis, Moussa Diagbouga, ce sont plus de 7 000 personnes (des familles entières, des enfants, des élèves et des veuves) qui ont été délogés du site. Suite à cette expulsion les déplacés doivent quotidiennement relever le défi de l'alimentation. «N'eut été le soutien du Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples (MBDHP), nous serions tous morts. Car nos greniers ont été brûlés et nos animaux tués. Le comble est que nos enfants ne partent plus à l'école. Près de 150 élèves ont abandonné les bancs», fulmine-t-il. Aux premières heures du déguerpissement, le ministère en charge de l'action sociale qui devrait apporter un secours d'urgence à la population, ne l'a pas fait, à en croire le représentant du MBDHP, Adolphe Tankoano. «C'est plus d'un mois après (en juillet) que l'aide nous est parvenue. Ainsi, par groupe de 16 personnes, un sac de 50 kg (de riz, de mil ou de maïs), une couverture, un bidon de 20 litres vide et des biscuits ont été distribués. Depuis lors, plus d'action de la part du ministre», regrette le porte-parole des déguerpis.

Nos tentatives pour vérifier cette information auprès du directeur provincial du Gourma dudit ministère, Serge Combary, sont restées infructueuses. Selon lui, il ne peut pas se prononcer sur la question parce qu'il a pris service il y a à peine six mois. Qu'à cela ne tienne, le MBDHP a lancé une campagne de lever de fonds à Fada N'Gourma, à Ouagadougou et à l'international qui se poursuit toujours, foi de son représentant. «Le premier versement nous a permis de distribuer des sacs de mil, des vêtements et de la liquidité aux déplacés», explique-t-il. Le nouveau conseil municipal a, lui aussi, mis la main à la poche, selon M. Louari. Ce soutien s'est matérialisé, entre autres, par la remise de vivres et la réalisation d'infrastructures hydrauliques.

Une assistance, de l'avis de la plupart des déguerpis, qui s'apparente à une goutte d'eau dans la mer. Ils ont, de ce fait, perçu dans l'avènement du gouvernement actuel, l'occasion de voir le bout du tunnel, ne serait-ce que par l'octroi d'un nouveau site d'accueil. Un espoir qui va vite se transformer en inquiétude car «cela fait déjà deux ans, et jusque-là, aucun émissaire du gouvernement n'a été dépêché pour venir s'enquérir de notre situation», constate le porte-voix des déplacés. Le représentant local du MBDHP est du même avis : «Les autorités devraient venir constater de visu les conditions de vie de ces populations. Car, leurs droits basiques, le droit à la terre, à l'alimentation, au logement et à l'éducation, ont été bafoués. Il faut résoudre ce problème soit en ramenant les populations à Kounkoufouanou soit en leur trouvant un nouveau site d'accueil, quitte à ce qu'elles refusent de s'y rendre».

Quelle est la délimitation de la zone pastorale ? A quand remonte sa création? Qu'en est-il du projet de viabilisation du domaine ? Autant de questions restées en suspens au regard du refus du directeur régional de l'Est du ministère des Ressources animales de répondre à nos questions.

Kounkoufouanou est situé à 70 km de Fada N'Gourma, sur la route de Pama entre les villages de Kaboanga et de Natiaboani. Il fait frontière avec les provinces du Gourma, du Koulpelgo et de la Kompienga. C'est en 1983, au moment de la construction du barrage de la Kompienga, que les populations ont commencé à s'y installer, avec l'accord du roi du Gulmu d'alors, Sa Majesté Yentangou, et de celui de Natiaboani. Kounkoufouanou se trouve dans la zone pastorale de Kaboanga 2 et en 2004, des bornes de délimitation de ladite zone pastorale ont été érigées, marquant les frontières entre la zone agricole et la zone pastorale.

A la suite de cette notification de l'autorité, il a été formellement interdit de cultiver à moins d'un kilomètre ou de construire des habitations à moins de 500 m des bornes. Pour se conformer à cette décision administrative, explique, le porte-parole des déguerpis, Moussa Diagbouga, les populations qui occupaient la zone pastorale, ont tous rejoint la zone agricole.

Depuis lors, ils vivaient dans la quiétude, jusqu'au 18 février 2015, où le gouvernement de la Transition adopte en Conseil des ministres « un rapport portant réaffirmation de la vocation de la zone pastorale de Kaboanga par le déguerpissement des exploitants illégaux ... L'adoption de ce rapport selon le gouvernement, permet la mise en place d'une stratégie d'information et de sensibilisation en vue du déguerpissement des acteurs anarchiquement installés avant la saison hivernale ».

Incompréhension et panique gagnent alors les habitants. Le 22 avril 2015, une mission composée d'autorités locales, des forces de défense et de sécurité se rend sur les lieux et informe lesdits occupants de déguerpir dans un délai de huit jours. Cette décision ne sera pas respectée par les populations, faute de nouveau site. Près de deux mois après, soit le 13 juin 2015, les autorités durcissent le ton. Un autre délai, cette fois de 3 jours, est décrété.

A l'expiration de l'ultimatum, une horde de forces de défense et de sécurité déferle sur le «village». Le bilan est catastrophique. «Tout le village incendié, saccagé, trois enfants portés disparus, de nombreux blessés dont trois graves. Accusées de rébellion, 36 personnes ont été arrêtées et détenues à la Maison d'arrêt et de correction de Fada», raconte le représentant du MBDHP. Quelles sont les vraies raisons qui ont sous-tendu cette décision, d'autant plus que les populations ont respecté les délimitations de la zone pastorale, imposées en 2004. Certaines voix parlent d'une découverte d'or dans la zone en 2006. Le promoteur, Francis Zombré, détenteur d'un permis d'exploitation, aurait prévenu la population de quitter les lieux afin qu'il puisse installer une usine d'extraction.