Burkina Faso: Partenariat RTB-FBF - Plus de direct pour les amoureux du Faso-foot

La directrice générale de la radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), Danielle Bougaïré, et le président de la fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangare, ont paraphé, le jeudi 29 juin 2017 à Ouagadougou, une nouvelle convention de partenariat. Pour la saison 2016-2017, 24 matchs du Faso foot seront retransmis en direct sur la chaine toujours au cœur des grands événements.

Après un premier partenariat pour la saison 2015-2016 jugé satisfaisant avec la retransmission de 15 matchs du Faso foot en direct, la radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et la fédération burkinabé de football (FBF) ont décidé de parapher une nouvelle convention pour le compte la saison 2016-2017 avec cette fois, 24 matchs en directs. La signature de ce nouveau partenariat a eu lieu le jeudi dernier à Ouagadougou.

Pour la directrice générale de la RTB, Danielle Bougaire, sa structure dans son souci constant d'accompagnement et de promotion du sport a posé avec la FBF les bases d'un partenariat novateur et dynamique en 2015 avec pour ambition de permettre à la structure faitière du football burkinabé de promouvoir et de mieux faire connaitre le championnat et le football burkinabé. Il s'agit aussi de mieux vendre les produits compétitifs.

La RTB souhaite aussi enrichir sa grille de programme. Toujours pour Danielle Bougaire, c'est ainsi qu'en 2015 la chaine toujours au cœur des grands évènements et la FBF s'étaient engagées à proposer 15 matchs en direct au public sportif. « L'exercice a été mené avec succès et les retombées ont été nombreuses pour nos deux structures en terme de visibilité du championnat national, de programme pour les téléspectateurs et de maitrise des outils de travail pour les agents de la RTB » a-t-elle avoué.

Et de poursuivre : « D'un commun accord, la RTB et la FBF, tirant les conséquences du déroulement du partenariat de 2015, ont décidé de revoir à la hausse le nombre de matchs à retransmettre, passant de 15 à 24 pour la saison en cours ». Pour le colonel Sita Sangaré, la diffusion régulière des matchs du championnat national de D1 opérée au cours de la saison par la RTB, a accordé sans aucun doute un regain de vitalité à la compétition et ravivé le sens du spectacle que renferme le football de nos jours. « Sur chaque match retransmis sur les antennes de la RTB, ce sont des milliers de téléspectateurs qui sont mobilisés devant leur petit écran pour vivre en direct les émotions et les sensations que procure le football » a-t-il dit.