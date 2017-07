Burkina Faso: Changement climatique - Des journalistes s'arment pour mieux traiter l'information sur le climat

Le Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable (SP/CNDD) a organisé, les 29 et 30 juin 2017 à Koudougou, dans la région du Centre-Ouest, une formation au profit des journalistes et des communicateurs des différents ministères sur le thème : «Enjeux du changement climatique pour le développement socio-économique et culturel du Burkina Faso». Elle a permis de partager un certain nombre d'actions menées par le ministère en charge de l'environnement en lien avec la question.

Le changement climatique constituent un phénomène international, qui touche tous les pays. Mais ceux qui paient le plus lourd tribut, sont les Pays moins avancés (PMA) comme le Burkina Faso. Pour réduire ces effets, la communauté internationale, par la tenue des différentes Conférences des parties (COP), a pris des engagements en vue de contraindre les pays développés à revoir à la baisse de 2°C la température et ceux-ci doivent financer les projets et les programmes des PMA en matière d'adaptation et d'atténuation.

Ainsi, plusieurs actions sont menées sur la question. Dans l'optique de vulgariser ces actions et sensibiliser l'opinion publique, le Secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable (SP/CNDD) a jugé important de former des journalistes et des communicateurs des différents ministères au thème : «Enjeux du changement climatique pour le développement socioéconomique et culturel du Burkina Faso».

Il s'est agi pour le directeur du partenariat et de la coordination des conventions internationales en maîtrise d'environnement, Joël Korahiré, de renforcer leurs capacités sur les causes et les conséquences du changement climatique et les outiller sur les mesures d'adaptation d'atténuation et de résilience aux effets néfastes.

Ainsi, durant deux jours (les 29 et 30 juin 2017) à Koudougou, les journalistes se sont familiarisés, entre autres, sur les mots- clés du changement climatique, les processus de négociations sur le plan international à travers les Conférences des parties (COP) et sur le contenu des différents documents élaborés. Selon M. Korahiré, bien que les effets néfastes du phénomène climatique se font de plus en plus sentir à travers la hausse de la température, les inondations récurrentes, des difficultés sérieuses de mise en œuvre des accords pris existent.

En effet, «de la 1re conférence mondiale en 1979 où la communauté mondiale a commencé à manifester ses inquiétudes jusqu'à l'Accord de Paris en 2015 en passant par le protocole de Kyoto en 1997, les pays développés ne veulent pas respecter leur part de contrat qui est de travailler à baisser la température de 2°C» a-t-il souligné.

Le Burkina est l'un des 1er pays à avoir un PNA

C'est pourquoi, selon Joël Korahiré, la Convention-cadre des Nations unies pour le changement climatique à travers la «stratégie nationale d'apprentissage sur le changement climatique et le réseau et Centre de transfert de technologie climatiques (CTCN) : processus et requêtes d'assistance», invite les pays moins développés à prendre à bras-le-corps le problème du changement climatique. Pour lui, la stratégie est une approche de sensibilisation et dissémination des connaissances, accompagnée d'un plan d'action. Sa mise en œuvre nécessite 5 milliards de FCFA. «Le centre, lui vient en aide avec des techniques et des connaissances pratiques en matière de technologie climatique nécessaire pour la réduction des émissions et d'adaptation (dans le secteur de agriculture, des infrastructures, de l'éducation, du tourisme, des ressources en eau etc.). Une expertise est gratuite jusqu'à une valeur de 250 000 dollars» a-t-il indiqué. En plus de cela, les différents pays ont été invités à élaborer un plan national et le Burkina a été l'un des pays à avoir un Plan national d'adaptation (PNA), a confirmé le communicateur, Etienne Traoré. Adopté en conseil des ministres en 2015, le PNA est un plan quinquennal qui prend en compte tous les secteurs. Pour sa mise en œuvre, il faut plus de 3 000 milliards de F CFA pour adapter les populations à l'horizon 2020. A l'issue de cette formation, les participants à l'image de Rosalie Ouédraogo, ont salué l'initiative. «Ce fut une très belle occasion pour moi d'enrichir mon vocabulaire en matière de changement climatique. Ce qui va me permettre de mieux traiter et de relayer l'information climatique» a-t-elle relevé.

-Une pluviométrie normale à tendance excédentaire n'est pas synonyme d'une bonne récolte en fin de saison. La normale est en lien avec la tendance moyenne des 30 dernières années.

-Le climat s'entend de l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'atmosphère pendant une période minimale de 30 ans. Cette période est appelée « normale » dans le jargon météorologique.

-Les isothermes sont en lien avec la migration des données de pluviométrie d'une localité, la température.

-Les isohyètes indiquent la migration de la pluviométrie. Ils peuvent être entendus comme des lignes délimitant la partie d'une localité recevant la même quantité pluviométrique pendant une période donnée.

-L'adaptation au changement climatique est la solution aux conséquences du changement climatique.

-La résilience est la capacité d'un système donné de résister aux chocs climatiques.

-L'atténuation est l'ensemble des mesures tendant à réduire les émissions des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Elle s'attaque aux causes.