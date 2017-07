Burkina Faso: Championnat national de football D1/ 28e journée - Le choc aura lieu

A l'occasion de cette 28e journée, l'USCO a cédé sa place de second relégable au Santos FC en battant celui-ci à Ouagadougou 1 but à 0. Les Electriciens, qui ont partagé la poire en deux avec les Militaires ont rassuré leur maintien en division d'élite. Le podium est également disputé à distance entre le Rahimo FC et l'USFA. Cette place pourrait se jouer jusqu'à l'ultime journée, mais en cas de défaite des Bidasses à l'avant dernière journée, l'équipe de l'ancien international serait assurée du podium si elle arrivait à s'octroyer les 3 points.

Le titre du championnat national de football de première division se jouera certainement lors de sa prochaine journée. Le leader, le RCK et son dauphin, l'EFO, au coude à coude et seulement à de 2 points l'un de l'autre depuis la 27e journée ont fait chacun le plein des points à la faveur de cette 28e étape du Faso-foot, jouée le vendredi 30 juin dernier. Les Faucons qui ont retrouvé le goût de la victoire sont allés triompher des Buffles 4 buts à 0 au stade Wobi. Pendant ce temps, la Reine des stades venait à bout à son tour au stade du 4-Août de Ouagadougou, des Tigres de Diarradougou 3 buts à 1.

La 28e journée du championnat de football s'est jouée le vendredi 30 juin 2017. Le RCK et l'EFO, les deux premiers du classement ont gagné chacun son match et se tiennent toujours de 2 points. Au bas du tableau, L'USCO a lui cédé sa place de 2e relégable au Santos FC.

