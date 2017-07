Afrique: Payante fut la détermination des «Sang et Or»

Mathématiquement, c'était dans leurs cordes. Il suffisait de gagner leur match contre l'Espérance et pourquoi pas damer le pion à Sundowns à Pretoria même, pour le compte de l'ultime journée, et ce, sous l'effet de l'euphorie. Des scénarios similaires on en a enregistré un bon nombre dans les annales du football.

C'est donc dans cet esprit que Vita Club a accueilli notre représentant.

Pour preuve, les Congolais ont sorti un match très honorable face au leader «sang et or». Leur tactique était sobre et réfléchie. Ils étaient loin du jeu d'attaque à outrance et précipité susceptible de laisser beaucoup d'espace aux attaquants de l'EST.

Des Congolais revigorés

Intelligemment, les adversaires de l'Espérance ont opté pour la prudence en défense et au milieu du terrain pour un bon bout de temps, laissant ainsi l'initiative offensive aux Tunisiens avec l'intention de les surprendre par des contres à la fois rapides et dangereux. Et même s'ils étaient cueillis à froid avec le but de Taha Yassine Khenissi à la 11', leur calme n'a jamais été perturbé et leur tactique n'a pas été changée, du moins tout au long de la première période. Leur application n'a pas tardé à porter ses fruits, puisqu'ils ont réussi à scorer par deux fois grâce à leur virevoltant attaquant de pointe Birori Etiriama (24' et 30').

Leurs passes courtes et rapides et leur maîtrise technique ont donné du fil à retordre à la défense espérantiste qui a connu des périodes de flottement préoccupantes et qui nécessitent des remèdes urgents car les choses vont se corser à partir des quarts de finale au titre desquels le niveau de la compétition va atteindre une autre dimension et le droit à l'erreur ne sera plus permis.

A la mi-temps, Vita Club comptait provisoirement six points, alors qu'il n'en comptait que zéro après les trois premiers matches.

Mais, malheureusement pour les Congolais, leur rêve de remonter la pente et de revenir de loin dans cette compétition allait s'évaporer rapidement à la reprise du jeu quand le battant Fakhreddine Ben Youssef allait ramener un penalty transformé victorieusement par Khenissi à la 58'.

Cerise sur le gâteau pour les «Sang et Or» qui, non seulement, ont réussi à remettre les pendules à l'heure grâce à ce but égalisateur (2-2), mais à obtenir un providentiel avantage numérique accordé par le bon arbitre de la rencontre, le Gabonais Eric Arnault Otogo, qui n'a pas hésité un instant à expulser le Congolais Kupa, auteur de la faute commise sur Fakhreddine Ben Youssef.

Il est vrai que cet avantage allait faciliter la tâche des «Sang et Or», mais il ne faut pas perdre de vue leur formidable détermination à parvenir à leurs fins et à faire fi de la fatigue qui commence déjà depuis quelque temps à engourdir leurs jambes.

Gare à la forte sollicitation !

Au terme de ce match dans lequel l'EST n'a pas laissé de plumes devant un très valable Vita Club grâce à sa force de caractère et à son esprit de gagneur sans faille, l'enseignement majeur à en tirer est sans aucun doute le spectre de la fatigue des joueurs qui commence à planer et qu'il y a lieu de chasser rapidement par tous les moyens.

Le milieu de terrain de l'EST, qui est considéré comme l'un des meilleurs en Afrique, a semblé émoussé et les défenseurs manquaient terriblement d'anticipation notamment sur les opérations aériennes qui ont coûté deux buts plantés dans les filets de Moez Ben Chrifia. C'était donc la preuve que la fatigue est bien là et qu'il y a forcément l'obligation de bien gérer la forte sollicitation des joueurs qui, avec la compétition africaine et celle arabe qui aura lieu à Alexandrie du 21 juillet courant au 5 août prochain, va atteindre son plus haut degré.

Viser une belle razzia c'est bien, mais pour y parvenir, il ne faut rien laisser au hasard.

La forme et la fraîcheur des joueurs doivent être toujours de mise car leur louable détermination risquerait de s'avérer insuffisante pour la suite du parcours qui va leur réserver des remparts de plus en plus rigoureux.