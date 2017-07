Tunisie: Une soirée cinéma d'exception

Les Tunisiens et Tunisiennes qui portent plainte contre la police pour ses agissements s'exposent à des… Plus »

Vingt ans plus tard, toujours fidèle à la série qu'il a découverte étant gamin, le réalisateur de Lucy adapte deux albums de la saga dans ce qui est, d'ores et déjà, le film le plus cher de l'histoire du cinéma français, 197 millions d'euros. Le réalisateur a commencé à travailler trois ans avant le début du tournage. Le story-board du film était prêt un an et demi avant de lancer la production du long-métrage. Luc Besson conclut en rappelant que Le Cinquième élément comportait 188 plans avec des effets spéciaux, alors que Valérian, en compte 2.734 !

La genèse du projet avait commencé en 1997, quand Besson avait engagé Jean-Claude Mézières, le dessinateur de Valérian sur son premier space opera Le Cinquième élément. Pendant le tournage, Mézières aurait demandé au réalisateur pourquoi il n'adaptait pas tout de suite sa bande dessinée au lieu de se fatiguer à recréer un nouvel univers. «A l'époque, les moyens technologiques ne me permettaient pas de faire ce long-métrage. C'est à la sortie d'Avatar de James Cameron que je me suis rendu compte que tout était possible», avoue-t-il.

«J'ai attendu toute ma vie pour faire ce film», explique Besson. Ce long-métrage conte l'aventure de Valérian et Laureline, incarnés à l'écran par Dane DeHaan et l'ex-mannequin Cara Delevingne.

