Tunisie: La chasse aux contrevenants

Une campagne régionale de lutte contre toutes les formes d'installations anarchiques sur les plages des délégations de Zarzouna, Menzel Jemil et Bizerte nord a été organisée, dimanche, sous la présidence du gouverneur de la région, Mohamed Gouider, et des représentants des mécanismes chargés du contrôle, tels que les services de la police municipale et ceux du commerce et de la santé, dans le cadre de la stratégie régionale de lutte contre l'installation anarchique et toutes les formes d'infractions de la loi.

Plusieurs parasols ont été saisis à cette occasion, outre l'enlèvement de tentes en plastique et en bois installées illégalement sur les différentes plages des zones précitées. Par ailleurs, 12 procès-verbaux économiques ont été rédigés à l'encontre des contrevenants ainsi que 4 procès-verbaux sanitaires, en plus du retrait de deux autorisations d'installation, la rédaction d'un procès-verbal de démolition d'un café à la Corniche et d'autres mesures, telles que la saisie et la destruction de plus de 5 kg de salade méchouia, la saisie d'une tonne de pastèques et de plus de 5 charrettes en fer.

Le gouverneur de Bizerte a souligné que les autorités régionales poursuivront l'exécution de telles campagnes dans le cadre de mesures légales, indiquant que des dossiers d'installation momentanée sur les plages ont été étudiés en coordination avec les services du ministère des Affaires locales, et de l'Environnement et l'Agence de protection et d'aménagement du littoral (Apal). Il a ainsi été décidé d'accorder des autorisations d'installation momentanée conformément à des mesures claires et transparentes, permettant de réduire le nombre de vendeurs anarchiques et de restituer la plage au citoyen.