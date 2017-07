Tunisie: Ecocitoyenneté - Au-delà des slogans creux...

Les Tunisiens et Tunisiennes qui portent plainte contre la police pour ses agissements s'exposent à des… Plus »

A l'entreprise comme à l'école, l'écocitoyenneté semble être le parent pauvre. Mais, qu'en est-il de sa présence au quotidien ? Le sociologue Sami Nasri le voit autrement. Sous un angle sociologique post-modernité, cette culture s'estompe dans notre vécu social, où tout a versé dans l'anarchisme et l'égocentrisme. L'échelle des valeurs est brutalement renversée. D'où, recommande-t-il, l'utilité d'une stratégie de communication communautaire, sur fond de coaction et de réaction à temps. « L'effet aussi bien dissuasif que persuasif est garanti», rassure-t-il, en conclusion. Tel un tableau de mosaïque fait de petits morceaux, l'écocitoyenneté est un tout , une composante à part entière.

Evoquant « environnement et entrepreneuriat social», Dr Belaïd Ouled Abdallah, expert en la matière, a fait valoir l'apport de l'économie sociale solidaire, en tant que nouvelle culture qui prône l'initiative collective. Soit un choix économique qui s'opère loin des intérêts individuels. En fait, associations, mutuelles, amicales, coopératives, comités de quartier ou autres fondations, cette catégorie d'économie a des principes spécifiques, activité presque à but non lucratif, considérant l'homme comme son capital stratégique. Soumise à un régime spécial, elle s'est aussi caractérisée par son autonomie et une certaine démocratie de décision.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.