Tunisie: Coupes africaines / Le quatuor tunisien ne concède rien - Rigueurs estivales

Les déroutes subies à Radès même 1-2 face au Burkina Faso de Paolo Duarte (pour la sélection de Lemerre), devant le Mali, vainqueur à Bamako 2-0 (pour l'équipe de Hizem) et contre le Nigeria, à Lagos 0-2 synonyme d'élimination de la cuvée argentine (pour le team drivé par H. Dhib) ne sont plus qu'un mauvais souvenir bien lointain. Faut-il mettre la plus grande rigueur et discipline démontrée par nos joueurs sur le compte d'une perception salutaire du régime professionnel.

Sans parler des progrès évidents accomplis par les dirigeants en matière de déplacements aux confins du continent noir. Le 11 juin dernier, les Aigles de Carthage dominaient les Pharaons --qui ne sont pas des enfants de chœur-- de manière qui ne laisse aucune marge au doute. Maintenant vient le tour des clubs engagés dans les compétitions africaines qui n'ont pas baissé pied malgré les rigueurs des longs safaris en plein été. La concentration est toujours au top. La dépense d'énergie aussi. Ils l'ont prouvé suffisamment depuis la fin du championnat lorsqu'ils durent se concentrer sur les devoirs continentaux.

Les fameux impondérables

Malgré d'interminables expéditions qui ont nécessité parfois jusqu'à 25 heures de voyage entre vols et escales (le cas de l'ESS pour rejoindre Beira, au Mozambique, et du CSS pour débarquer au Swaziland, à l'autre bout du continent). Malgré un nombre important d'absences (sept au CA et à l'ESS, cinq au CSS... soit la moitié d'une équipe). Malgré des conditions météo plutôt surprenantes dans certains cas (pluies diluviennes à Port-Harcourt, au Nigeria, et pelouse transformée en véritable marécage). Last but not least, malgré les inévitables shows de l'arbitrage, notamment dans l'immense arène de Kinshasa baptisée stade des Martyrs où le Gabonais Eric Otogo Castane -- d'habitude plus sobre et moins influençable --, et surtout son assistant ont touché le fond, décrétant un nombre ahurissant de positions de hors-jeu inexistants contre l'attaque de l'Espérance (scandaleux!).

Toutes ces contrariétés, ces fameux impondérables n'ont guère empêché nos clubs d'imposer leur supériorité. Le Club Africain et le Club Sportif Sfaxien ont ramené deux victoires logiques et méritées devant des rivaux assez limités (Rivers United ne pointe-t-il pas actuellement à la... seizième place de son championnat qui compte vingt clubs?).

Quant aux nuls réussis par l'Espérance Sportive de Tunis et l'Etoile Sportive du Sahel, ils qualifient mathématiquement les deux représentants en Ligue des champions, lesquels n'eurent pas vraiment à forcer leur talent et donnèrent l'impression de gérer un match nul.

Un quart d'heure qui sème le trouble

En tout cas, on se dirige tout droit vers un carton plein qui donne la pleine mesure des ressources inépuisables du foot tunisien à l'échelle des clubs. Les nôtres ont une belle avance sur ceux d'Afrique, notamment celle subsaharienne. Notre football sera le seul à pouvoir se vanter de qualifier ses quatre représentants en quarts de finale. Son dernier week-end a été faste, puisqu'il a donné la qualification mathématique à trois clubs (EST, ESS et CSS). En attendant le CA auquel un nul suffira, vendredi prochain à Radès, devant les Ougandais du KCAA pour boucler la boucle et réaliser le sans-faute.

Tout cela est tout bénéfice pour l'équipe de Tunisie revue et corrigée par Nabil Maâloul. Attendue par la double confrontation cruciale sur le chemin du Mondial russe de l'année prochaine, elle a assisté samedi avec plaisir au nul réussi par l'EST en terre congolaise, et surtout à la manière, sereine et intelligente, dont le point du nul a été décroché. L'ossature de l'équipe de Tunisie était là, sur la pelouse synthétique de Kinshasa : Ben Chérifia, Sassi, Chaâlali, Khenissi, Ben Youssef...

Le premier quart d'heure du tonnerre sorti par les hommes de Faouzi Benzarti doit inciter le coach de Vita Club, qui est en même temps le sélectionneur des Léopards, Florent Ibenge, à se poser plein d'interrogations.

Une quinzaine de minutes qui sème le trouble...