Tunisie: Ousmane Mbaye voit grand

Et, pour sauver cet artisanat, cet art de la création, ce savoir-faire, Ousmane Mbaye souhaite créer une école de design. «Il y a des milliers d'artisans au Sénégal. Maintenant, comment apporter de nouvelles idées à la nouvelle génération ? Je me bats pour ça depuis deux ans pour créer une école sur place et qu'on puisse booster tout le savoir-faire qui existe», ambitionne l'artiste sénégalais.

Cent mètres plus loin, devant le village de pêcheurs de Soumbédioune, Ousmane Mbaye a son atelier. Frigoriste durant 17 ans, c'est toujours ici qu'il conçoit, soude, frappe, tord le métal. C'est ici que tout a commencé. «C'est pour faire comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Dans mon travail, j'essaye de concentrer en même temps toute mon énergie, tout mon amour et tout mon savoir-faire».

Cette galerie, ce lieu d'exposition au cœur de son quartier de la Médina, c'est une longue attente. «C'était vital d'ouvrir un espace comme ça pour pouvoir montrer aux gens le savoir-faire qui existe ici. Que c'est fabriqué à Dakar et montrer que c'est possible », confie l'artiste.

Meubles, fauteuils, bougeoirs, tables, c'est avec l'élégance et la finesse qui caractérisent son travail du métal et du cuivre qu'Ousmane Mbaye présente une partie de ses créations.

