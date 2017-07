Tunisie: Tunis la rencontre

Rappelons qu'Almawred Al Thaqafi, ou « Ressource culturelle », est une organisation régionale à but non lucratif qui soutient la création artistique dans le monde arabe et encourage la coopération et l'échange culturel entre intellectuels et artistes du monde arabe et à l'étranger. Pour Al Mawred, il est important de révéler les potentialités créatives arabes qui libèrent l'imagination et stimulent le progrès.

Cette organisation défend l'idée que les activités artistiques et littéraires sont une nécessité sociale qui mérite l'appui moral et matériel des forces vives de la société. «Les individus et les groupes doivent donner libre cours à leurs sentiments et critiquer la réalité qu'ils vivent, et ce, en toute liberté», écrit-on dans le site web de Ressources.

Les objectifs généraux sont les suivants : aider à l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs et créatrices dans le monde arabe, stimuler le débat entre les intellectuels et les artistes autour de sujets culturels, en interaction avec l'environnement social et politique, motiver les capitaux arabes à contribuer au soutien du secteur culturel indépendant et aider à l'élargissement du champ de la coopération culturelle parmi les créateurs et avec leurs confrères dans les pays en voie de développement.

Cette rencontre du week-end à Tunis était également une sorte de bilan de deux des programmes les plus importants d'Al Mawred : «Tunisie pays de l'art» et «Abbara». Après avoir été formés à la gestion culturelle, de jeunes acteurs indépendants ou qui travaillent dans des institutions publiques se sont vu octroyer une aide financière pour monter des projets couvrant toutes les régions de la République.

«Le but de ce programme "Tunisie pays de l'art" est de participer à la concrétisation de l'idée de la décentralisation», précise Besma Al Hosseiny. Un premier épisode de ce projet vient d'être clôturé, en espérant que le ministère de la Culture apporte son soutien pour asseoir cette expérience.

Cyrine Gannoun, formatrice en ingénierie culturelle, co-conceptrice et coordinatrice de la première édition de ce programme, a présenté quelques-uns de ces jeunes porteurs de projets. Ces derniers, chacun à sa façon, ont parlé de la région où ils se sont investis et de quelle manière ils ont pensé nourrir ses besoins en matière d'art et de culture. L'un a choisi de retourner au passé lointain et de transformer El Jem en ville romaine. L'autre a organisé une grande rencontre des associations culturelles au Grand-Tunis, dans une délégation de 50.000 habitants.

Tandis qu'une jeune fille mordue de cinéma a réussi, dans le cadre d'un projet appelé «Le cinéma arrive», qui a eu lieu à Douar Hicher, un des quartiers les plus défavorisés, à motiver 1.000 enfants pour cet art populaire.

L'art ne renseigne-t-il pas l'homme sur l'humain ? N'éveille-t-il pas des sentiments endormis ? Ne nous met-il pas en présence des vrais intérêts de l'esprit ?

Après avoir fait défiler tous ces projets en paroles, textes et images vidéo, plus intéressantes les unes que les autres, on a cédé la place à «Abbara». Ce programme, où il s'agit d'une cinquantaine d'entreprises culturelles, est une initiative régionale complète de deux ans pour renforcer les capacités dans le secteur culturel indépendant pendant la période de transition en offrant de multiples formes de soutien à des organismes sélectionnés. Ceux-ci livrent, depuis, des échos vifs et des feed-back subtils du contexte actuel de leurs pays en plein changement.