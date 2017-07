Ile Maurice: Partielle au no 18 - Le MMM confirme la candidature de Nita Juddoo

Par ailleurs, d'autres membres du MMM apporteront leur soutien à la candidate Nita Juddoo. Robert Hungley, ancien candidat au no18, aux élections générales de 2014, et actuellement posté au no4 (Port-Louis Nord-Montagne-Longue), ainsi que Pradeep Jeeha et Ludovic Casernes, donneront un coup de main pour la partielle.

Bien qu'il préfère les élections générales, le MMM se prépare pour une éventuelle partielle au no.18. Une rencontre spéciale aura lieu le lundi 10 juillet à cet effet. Elle réunira Ajay Gunness, Rajesh Bhagwan et Paul Bérenger, le leader des mauves. Ce dernier a déclaré que tout le travail est effectué «dans le but de remporter les élections générales» tout en se préparant en cas de partielle. Paul Bérenger a aussi avancé qu'à partir du 10 juillet, tous les dirigeants du parti auront des responsabilités à endosser au niveau des wards du no 18.

