Perspective. La situation provoque, en quelque sorte, la prolifération de faux et d'usage de faux. Inham Ella d'expliquer que « les cas de faux et d'usage de faux se rencontrent le plus dans les affaires d'héritage ». Avant d'ajouter qu'un « projet d'informatisation des registres est en cours afin de remédier à cette situation ». Ce qui devrait permettre une entrée dans les normes en matière de conservation des dossiers relatifs à l'état civil.

A cet effet, humidité, vent et poussière font que lesdits documents se détériorent rapidement avec le temps. Une situation handicapante étant donné la difficulté de procédure de la procuration d'un autre acte en cas de détérioration du registre. « Il faut en effet recourir à un jugement reconstitutif si l'on veut se voir octroyer un acte d'état civil » a fait savoir Inham Ella, greffier en chef auprès du Tribunal de première instance d'Antananarivo. Cette dernière d'ajouter que « les personnes qui font des déclarations de décès ou encore qui ont des dossiers auprès des services des domaines sont les plus nombreux (une centaine) à recourir au jugement reconstitutif ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.