Congo-Kinshasa: Fête de l'indépendance à Beijing - Communion avec la communauté congolaise en Chine

La réponse du gouvernement américain, assurée par l'entremise du CDC et de l'USAID, s'est… Plus »

Dans le cadre de la Coopération sino-congolaise, Jean-Charles Okoto a affirmé que les relations entre les deux pays sont au beau fixe et exemplaire dans plusieurs domaines. Sur ce point précis, le diplomate congolais a évoqué les trois accords d'une valeur de 200.000 USD, récemment signés entre la Chine et la RDC pour stopper la propagation de la fièvre hémorragique de virus Ebola déclaré dans la partie nord-est de la RDC. Aux dernières nouvelles, le ministre congolais de la Santé a officiellement déclaré la fin de cette maladie en RDC.

Ce coup d'État a été suivi par l'instauration d'un régime dictatorial long de 32 ans... Jusqu'à ce que M'Zée Laurent-Désiré Kabila viendra renverser ce régime et poser les jalons d'un système démocratique qui est en train d'être perpétué par l'actuelle président au pouvoir, a expliqué l'ambassadeur de la RDC en Chine, également ancien ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud et en Ouganda.

57 ans après son indépendance, la RDC reste écartelée entre l'idée d'affirmer sa souveraineté et les ingérences des puissances étrangères. Ainsi, a profité l'ambassadeur congolais qui présente le 30 juin à la fois comme une date et un symbole. Une date de l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale et un symbole du couronnement de la lutte menée contre la puissance coloniale par les filles et fils du pays, dont Patrice-Emery Lumumba qui en a eu la paternité.

Cerise sur le gâteau, Joseph Kabila offrira à la RDC ses premières élections démocratiques, organisées successivement en 2006 et 2011, a explicité l'ambassadeur congolais lors de son discours plusieurs fois interrompu par des acclamations et jeu de mouvement de tête de haut en bas, signe d'un discours qui a pénétré les esprits.

La communauté congolaise de la Chine a célébré, le vendredi 30 juin 2017, le 57èmeanniversaire de l'indépendance de la RDC. Une occasion pour l'ambassadeur de la RDC en Chine, Jean-Charles Okoto, de faire le point sur la situation politique au pays. Un oral qu'il a réussi devant les officiels chinois et un parterre de 300 diplomates, parmi les ambassadeurs et représentants des Organisations internationales accrédités à Pékin.

