Ethiopie: Le président de la Commission de l'UA plaide pour un rôle plus fort de la société civile pour mettre fin aux conflits violents

Libreville — Le président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat, a annoncé, lundi, sa vision en cinq points pour un continent pacifique, appelant la société civile à jouer un rôle plus proactif pour mettre fin aux conflits et appelant à la justice, à la paix et à la coopération de tous les acteurs.

Dans son premier discours devant la 29ème session de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), qui a ouvert ses portes avec plus de 24 dirigeants présents, Mahamat a appelé à des mesures visant à réduire les tensions politiques et à mettre fin à une mauvaise gouvernance économique.

Le président nouvellement nommé de la CUA a déclaré que, malgré ses «faiblesses classiques» évidentes, l'UA avait réussi à développer son image internationale en participant activement à des accords et partenariats multilatéraux qui ont eu un impact positif sur la croissance économique.

"Les nouvelles technologies sont présentes dans toutes les parties de l'Afrique", a déclaré Mahamat, se référant à la croissance de la technologie, y compris une révolution de la téléphonie mobile, qui a déclaré l'Afrique comme l'un des principaux utilisateurs de la technologie à travers le monde.

En ce qui concerne les conflits et la résolution des conflits, le président, qui a travaillé pendant un peu moins de trois mois, a déclaré que la souffrance des réfugiés en Somalie, au Soudan du Sud, en République centrafricaine, dans la région du lac Tchad et la menace de Boko Haram devrait "piquer la conscience de tous».

Il a déclaré que la réalisation de la vision de faire taire les armes de guerre en Afrique était la responsabilité de toutes les institutions dans le continent. Cela nécessitera la fin d'une mauvaise gouvernance économique et l'isolement des jeunes à partir des processus décisionnels, ainsi que l'encouragement de la participation politique des jeunes.

Mahamat a déclaré que son mandat se concentrera sur le «développement stratégique» avec l'agence du Nouveau partenariat pour l'Afrique (NEPAD) qui est systématiquement réformée institutionnellement.

Il a également attribué un rôle plus important aux pays africains représentant le continent au Conseil de sécurité de l'ONU pour s'assurer qu'ils mettent les intérêts africains avant toute autre chose.

Il a déclaré que les pays africains du Conseil avaient une plus grande responsabilité de répondre aux préoccupations de l'Afrique.

Et dans une approche inhabituelle et audacieuse, Mahamat s'est tourné vers les dirigeants africains et leur a demandé de tenir compte dans toute décision, des implications de ces décisions et de l'impact de ces décisions afin de rétablir la crédibilité de l'UA.

"Je vais trahir ma conscience si je ne vous le dis pas", a déclaré Mahamat, en référence à la tension politique croissante autour de l'Afrique. Il a déclaré que des changements importants se produisaient dans le monde entier, ce qui obligeait l'UA à accroître ses moyens et sa capacité à réagir.

"Il existe des menaces terroristes répandues et des sources de tension existantes. Il y a une instabilité croissante et des tensions politiques accrues ", a-t-il déclaré.

Au cours de son mandat de trois mois en tant que président de la CUA, il a déclaré qu'un accord avait été signé avec les Nations Unies pour améliorer la coordination et établir un consensus sur la façon de faire face à la paix et à la stabilité.

L'UA a également renforcé son image continentale grâce à des engagements de haut niveau, notamment avec le Groupe des 7 pays industrialisés, où le président de l'UA, le président Alpha Condé de Guinée, a représenté le continent et le groupe des 20 économies les plus influentes du monde, où la vision 2063 a été popularisée.

Mahamat a déclaré que le continent a augmenté sa visibilité et se prépare maintenant à mieux s'occuper de ses propres problèmes en créant un fonds pour la paix.

Il a déclaré qu'il envisageait de mettre en œuvre tous les aspects des réformes de l'UA et cibler l'année 2018 comme une année de reprise économique, lorsque la croissance devrait atteindre un pic à 4,3%.

Sur les relations entre le Maroc et la République sahraouie, Mahamat a déclaré que le fait que le Maroc soit devenu membre de l'UA a apporté l'espoir d'une fin consensuelle de la crise. Il a déclaré que son approche sera une anticipation et une réponse proactive aux conflits.

Il a également mis en garde contre d'autres «décisions infinies» qui restaient intactes et maintenues dans les tiroirs, affirmant qu'elles constituaient une menace pour la crédibilité de l'UA.