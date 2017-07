Madagascar: Coopération - Des élèves officiers américains à l'Acmil

Renforcer la coopération militaire entre les États-Unis et Madagascar. Dans cette optique, une trentaine d'élèves officiers américains viennent de passer trois semaines à l'Académie militaire (Acmil) d'Antsirabe.

Cette troisième visite d'une délégation de l'US Army a été une occasion pour les deux parties de partager leurs expériences et savoir-faire, tant dans le domaine militaire que sur le plan socioculturel. « Ce passage des élèves officiers américains a permis aux élèves officiers malgaches et africains, qui se forment à l'Acmil, de renforcer leurs capacités en langue étrangère», précise le commandant de l'établissement, le colonel Heritiana Ramasy Razafindratovo.

Durant leur séjour, les visiteurs ont suivi le rythme quotidien de leurs homologues malgaches, car ils ont eu pour mission, d'une part, d'évoquer leur savoir-faire en formation militaire et leadership ; d'autre part, d'apprendre les us et coutumes malgaches et de se familiariser avec les traditions et cultures militaires de notre pays. « La connaissance de la culture des pays avec lesquels les États-Unis collaborent est très importante pour nous », explique un officier responsable de la délégation. Et pour parfaire cet échange, une délégation de quatre vingt élèves de l'US Army s'installeront à l'Acmil lors de la prochaine visite.

À l'issue de ce passage à l'Acmil, le colonel Heritiana Ramasy Razafindratovo a remis aux élèves officiers américains un certificat.