Madagascar: Jeet Kune Do - Dojo Aska 67 ha - Le cinquième club de la capitale ouvre ses portes

Le cinquième club de jeet kune do de la capitale ouvrira officiellement ses portes ce dimanche 9 juillet.

Ce club propose des cours à partir de la semaine prochaine, tous les mardis et jeudis à 18 heures au dojo ASKA aux 67ha. Les dirigeants et responsables techniques du club invitent ceux qui sont intéressés par cet art martial du célèbre Bruce Lee à la cérémonie d'ouverture officielle du club le dimanche après-midi à partir de 15 heures au dojo ASKA.

« Le jeet kune do est la fusion de nombreux arts martiaux japonais et chinois en termes de techniques utilisées... des techniques rapides, complètes et efficaces », a précisé le sifu Joan Sien, responsable technique du club. Ce dernier fait partie des disciples du grand maître Michel Rasoanaivo, pionnier de la discipline à Madagascar, introduit en 1994. Un stage de perfectionnement, animé par le Sigong Michel Rasoanaivo est programmé pour le 30 juillet, suivi de la sortie d'un film long métrage intitulé Bruce Lee malagasy, produit par l'association nationale de jeet kune do.

L'Association compte actuellement plus de onze mille pratiquants recensés dans tout Madagascar selon Joan Sien. L'uniforme d'entraînement du jeet kune do est un tee-shirt blanc en haut et un pantalon noir en bas.