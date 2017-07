Madagascar: Basketball / Entraineurs niveau 2 - Stage international dirigé par Habib Sherif

« Je suis ici pour situer le basketball dans l'océan Indien », a commencé le formateur, Habib Sherif lors de sa prise de parole, hier. En s'adressant aux stagiaires, « les entraîneurs ont le devoir de prouver leur capacité... Ce stage pour niveau 2 ne s'agit plus d'introduction, mais il ne faut pas, par contre, oublier les bases... On va travailler la préparation physique, tactique, technique et mentale » a-t-il ajouté.

Trente entraîneurs sont inscrits pour suivre le stage, dont quinze d'Analamanga et les seize autres venant de dix autres ligues régionales. Venu honorer l'ouverture du stage, le président de la fédération malgache de basketball, Jean Michel Ramaroson, a rappelé que « nous avons besoin de ce genre de stage de recyclage car le basketball évolue et il faut être up-date ».

Après le Maroc, Madagascar est le deuxième pays africain qui abrite le stage pour entraîneurs, avec la nouvelle formule qui vient d'être lancée cette année. Il s'agit des formations pour les entraîneurs niveaux 1, 2 et 3 au lieu de l'ancienne formule, Young coach 1 et 2.

