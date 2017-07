Madagascar: Route Nationale 4 - Un second pont à double voie à Manambatrony

Changer les infrastructures indispensables à la bonne circulation sur la Nationale 4. Le ministère des Travaux publics, par l'entremise de la Société sino-malagasy des travaux publics, a décidé de changer une grande partie de ces ouvrages pour rendre fluide la circulation. C'est ainsi que deux ponts en béton armé et à deux voies à Manambatrony (PK 374+254) et à Malazarivo III (PK 30+561) sont en cours de reconstruction, depuis le 15 novembre 2016. Le montant des travaux, évalué à plus de quatre milliards

d'ariary, est financé par la Banque Mondiale, à travers le projet Pupirv. Le maître d'ouvrage délégué est l'Autorité routière de Madagascar.

La durée des travaux est de sept mois. Initialement, ils auraient dû s'achever depuis le 15 juin, mais vu l'état des lieux, ils accuseront un retard certain. Le chantier est vaste et les travaux sont énormes. Le pont métallique de Manambatrony sera désormais transformé en béton et à double voie. Il se trouve à la sortie de la commune rurale d'Ambalajanakomby, à trente minutes d'Ambondromamy.

Des inconscients volent les différents métaux et pièces, dont les remparts et tiges métalliques nécessaires pour soutenir les viaducs et leurs passerelles. Ces actes sont souvent remarqués à partir de Tanambao-Andranolava jusqu'à Ambalajanakomby voire Maevatanàna. Il semblerait que ce soit les villageois avoisinants qui sont les auteurs de ces vols. Car la plupart des panneaux de signalisation sont également saccagés et détruits sur toute la moitié de la RN4, de Mahajanga à Maevatanàna.

Les vandales ôtent les pièces en métal pour les écouler auprès des repreneurs et receleurs. Le kilo de ces pièces métalliques est vendu entre 5 000 à 10 000 ariary. Les conséquences de ces actes de destruction sont néfastes pour le mouvement du trafic sur la Nationale 4. L'on assiste souvent à des coupures de circulation à l'abord de ces pontils. Le dernier a eu lieu il y a quelques mois à Tanambao-Andranolava. Un camion y était bloqué, des lames du pont ayant été enlevées. La réparation a duré presque deux jours.