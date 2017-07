Ile Maurice: PNQ - Pleins feux sur le projet de National Wholesale Market

Lors de la question parlementaire, il sera demandé au ministre Seeruttun de produire une copie de l'étude de faisabilité du projet et l'élaborer sur l'estimation des coûts de production, les frais d'opération et le financement.

Parmi les questions qui retiendront certainement l'attention des membres de l'Assemblée nationale, figure celle de Shakeel Mohamed. Le député du PTr veut savoir si un avis légal a été sollicité dans le cadre de la démission de l'ancien Premier ministre et de la nomination de son successeur. Treize questions parlementaires auront trait à la présidence de la Mauritius Ports Authority, une allégation de corruption dans l'attribution d'un contrat au Mauritius Sports Council et aux documents du Bureau de l'Etat civil contenant des erreurs entre autres. L'affaire Betamax revient sur le tapis. En effet, Alan Ganoo demandera au Premier ministre si Maurice est avertie que Betamax demande que la sentence arbitrale en faveur de Betamax soit exécutée.

A l'agenda également : une première lecture de l'Outer Islands Development Corporation (Amendment) Bill. Les débats se poursuivront également sur l'Appropriation Bill et la nouvelle loi sur l'extradition. La séance du jour sera présidée par Ivan Collendavelloo, le vice Premier ministre et ministre de l'Energie, qui remplace temporairement le Premier ministre Pravind Jugnauth, qui est en déplacement à l'étranger.

Ce projet, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars, sera financé par les Indiens, donc sous la Indian Financial Assistance. L'objectif est de créer un marché centralisé à Belle-Rive pour les fermiers locaux du fait que le gouvernement a pour intention de fermer les «auction markets» de Vacoas, Flacq et Port-Louis.

