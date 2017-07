Ile Maurice: Extradition - Le couple Sicart enlève l'objection à la motion

Il avait contesté le recours aux procédures d'extradition. Sauf, que le 3 juillet 2017, devant la magistrate Navina Parsooramen, le couple Sicart, a enlevé son objection. «Nous demandons que l'affaire soit écoutée sur le fond et nous nous soumettrons volontairement aux autorités françaises» : tels sont les propos de Jonathan Sicart, en Cour de district de Port-Louis. Cela fait suite à des soupçons de blanchiment de 5 millions d'euros en France.

Ainsi, Jonathan Sicart et sa femme, Carine Sicart-Callejo, ont fait une nouvelle requête, demandant qu'ils soient en attendant, libérés sur certaines conditions. «Je sollicite avec l'approbation de l'Attorney General, de prononcer à notre égard, la liberté sous caution assortie de toutles les mesures que vous jugerez nécessaire», dit le français, qui a fait valoir, que son domicile se situe à deux kilomètres du poste de police de Rivière Noire. « Cette décision nous permettrai de tenter de réconforter nos enfants mineurs, confrontés à une situation incompréhensible pour eux... »

Recherché par Interpol, le couple ont également révoqué Me Gavin Glover Senior Counsel et Me Yahia Nazroo dans cette affaire. «Me Bhooneshwar Sewraj Senior Attorney n'est plus mandaté en ce qui concerne l'extradition mais il l'est toujours en ce qui concerne les démarches de débloquer les fonds, parce que nos comptes ont été bloqués et nous ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos enfants», précise Jonathan Sicart. Selon lui, une lettre a été communiquée le dimanche 2 juillet aux hommes de loi pour les informer que leurs services ne seront plus retenus.

Me Yvan Jean Louis, du bureau de l'Attorney General (AG) a quant à lui, demandé que les hommes de loi, se présentent le mercredi 5 juillet 2017 pour informer la Cour de ce changement. «Contacté au téléphone, Me Nazroo m'a confirmé avoir reçu une lettre et selon la procédure, les avocats doivent eux-même être présents en Cour, pour confirmer la révocation de leur services», poursuit l'homme de loi.

Ainsi, l'audience a été fixée au 5 juillet pour écouter les deux motions. En attendant le couple Sicart, a été reconduit en cellule policière.

Pour rappel, un affidavit qui avait été présenté par le bureau de l'Attorney General, stipulait que les deux Français étaient à la tête de l'entreprise Alenzo Materiels qui est spécialisée dans le transport routier. La compagnie louait des camions auprès des différents plaignants : CNK Industrial Capital Europe. «During the currency of the leasing contracts, Alenzo Materiels fraudulently and illegally sold some 162 leased trucks to SOPLIN (compagnie à Bordeaux), without the payment of the residual values on the trucks to the leasing companies. Soplin in turn sold the trucks to third parties. The prejudice is valued at Euros 8 115 260», peut-on lire dans le document.

Ainsi, selon l'affidavit, «through a series of layering transactions... the proceeds of the sale of the trucks came into hands of the Applicants». Une enquête a été ouverte en France et les autorités françaises ont émis deux mandats d'arrêts français et européens contre Jonathan Sicart et Carine Sicart-Callejo, qu'elles considèrent comme des fugitifs.