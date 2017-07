Madagascar: Développement du secteur privé - Partenariat entre le FIVMPAMA et la DMB

La Diaspora Malgache du Benelux (DMB) a saisi l'opportunité du déploiement du FIVMPAMA à l'international pour construire un partenariat solide et durable qui lui permet de jouer un rôle majeur dans le développement économique de Madagascar.

Une entente-cadre vient d'être signée au Luxembourg entre le Groupement du Patronat Malagasy (FIVMPAMA) et la Diaspora Malgache du Benelux (DMB), regroupant trois pays, à savoir, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Elle est due à l'aboutissement d'un travail de réflexion, de rencontre et de discussion entre les deux parties dont le but est de permettre à la diaspora de cette zone de coopération économique de participer activement et de manière effective au développement du secteur privé à Madagascar.

En fait, « le FIVMPAMA et la DMB s'unissent dans l'objectif de faciliter l'accès des entreprises membres du groupement malgache aux flux d'affaires dans ces trois pays, et aussi dans l'idée de faire bénéficier ces mêmes entreprises des expertises des membres de la diaspora ou de ses réseaux techniques et financiers. La contribution au développement durable de Madagascar est l'une des raisons d'être de la DMB qui s'efforcera pour ce faire de mobiliser toutes les capacités disponibles dans différents domaines et de les orienter, entre autres, vers les besoins exprimés par les entreprises membres du FIVMPAMA » a-t-on communiqué de la part de la DMB à l'issue de cette signature d'accord de partenariat.

Véritable alternative. Notons que cette entente-cadre a été conçue dans un esprit d'ouverture qui va permettre toute forme de collaboration bénéfique au développement du secteur privé Madagascar. Elle s'appuie sur le positionnement de la DMB en tant que « plateforme et relais de promotion, d'échanges et de mise en relation entre les opérateurs économiques membres du FIVMPAMA et ceux de toutes nationalités établis dans le Benelux.

En outre, la DMB souhaite s'inscrire dans cette dynamique créée par le président du patronat malgache qui a entamé depuis le début de l'année une série de rencontres avec la diaspora de Madagascar éparpillée un peu partout dans le monde. Une visite qui a pour but d'ouvrir des opportunités de collaboration avec les opérateurs économiques établis à Madagascar.

Cette initiative a été favorablement accueillie par les ressortissants malgaches établis à l'étranger. La grande mobilisation de la diaspora et la multiplication des rencontres en témoignent. « Le FIVMPAMA est conscient du rôle déterminant que peut jouer la diaspora malgache dans le développement du pays. Je me réjouis de cette grande mobilisation un peu partout dans le monde des Malgaches établis à l'étranger à vouloir rejoindre ce mouvement.

Notre diaspora dispose de moyens humains et financiers suffisants pour soutenir et accompagner les efforts de développement fournis au niveau local. Soutenu par des mesures politiques qui le favorisent et l'optimisent, l'apport de la diaspora peut être une véritable alternative pour sortir de la spirale de la dépendance aux aides extérieures » conclut Erick Rajaonary, président du FIVMPAMA.