Cameroun: Affaire Fécafoot-Etoile filante - La FIFA se déclare incompétente

Cette posture de la Fifa essuie de vives critiques auprès des contestataires de l'exécutif de Tsinga. Akoué Domingo, président de Jeunesse star de Yaoundé réagit sur sa page facebook à travers ces propos, «la Fifa dos au mur continue de s'enfoncer et nous les tenons .Lorsque nous voulons aller à Conakry la Fifa doit d'abord respecter l'article 14 alinéa 1.a. La Fifa continue à croire qu'elle a affaire aux naïfs, malheureusement pour elle, nous sommes dans le football et des professeurs de ce football là ».

