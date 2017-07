Cameroun: Crise anglophone - Le Congrès américain interpelle le département d'État

Alors que le procès des leaders anglophones et leurs coaccusés vient de connaître un nouveau report pour le 27 juillet devant le tribunal militaire de Yaoundé, le sujet préoccupe les membres du congrès américain. En effet, dans une lettre adressée au secrétaire d'État le 26 juin dernier, Anthony G.Brown et Jamie Raskie,membres du Congrès américain, s'étonnent du silence du département d'état qui fait office du ministère des affaires étrangères américain vis-à-vis de la crise dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest du Cameroun.

Dans une lettre adressée le 26 juin dernier au secrétaire d'État Rex Tillerson, deux membres de la chambre des représentants du Congrès américain demandent au département d’état d'agir face à la situation qui prévaut depuis près d'un an déjà dans les régions du Nord-ouest et Sud-ouest du Cameroun.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.