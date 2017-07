Cameroun: JEICAC 2017 - Déjà plusieurs ministères sur la liste de départ

Le Comité d'organisation des Journées économiques industrielles et commerciales du Cameroun en Chine (JEICAC 2017) a lancé la phase des rencontres d'explication des enjeux et de l'intérêt du projet aux différents membres du gouvernement en charge des secteurs d'activité prioritaires pour le développement du Cameroun. L'intérêt est grand et plusieurs ont déjà marqué leur accord

Hélé Pierre, le ministre de l'Environnement croit en la participation de son département ministériel au Journées économiques industrielles et commerciales du Cameroun en Chine (JEICAC 2017) prévues du 09 au 15 octobre prochain à Pékin en Chine. « Nous sommes interpelés car aucun projet ne peut être fait sans tenir compte de l'environnement. La Chine est un partenaire stratégique que nous avons désormais l'habitude de prendre pour modèle. Il suffit de répondre à la question : « qui a fait ça ? » en voyant les réalisations qui se multiplient dans notre pays. Nous trouvons notre place dans ce voyage».

En recevant les membres le comité technique d'organisation CTO du JEICAC 2017 que préside Jean Marie Aboganena, le patron de ce département ministériel rappelé le rôle de la Chine dans la réalisation des grands projets structurels au Cameroun avec tous les enjeux environnementaux que cela charrient. Normal donc de répondre présent à cet évènement. Bien avant, au ministère du Commerce, le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana Accord de parrainage n'a pas tarit déloges à l'endroit du promoteur des JEICAC. « Je suis partant pour ce projet » a d'emblée lancé le Mincommerce, acceptant même par là de parrainer les JEICAC 2017. Il va donner en outre, des indications relatives à la mise en œuvre effective du projet : « Il faut immédiatement lancer l'événement ».

Appâter les investisseurs chinois

C'est le même accueil enthousiaste réservé aux membres du CTO au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Mindmit). Ernest Ngwaboubou a promis mettre tout en œuvre pour que cet événement connaisse une organisation « susceptible d'appâter les investisseurs chinois ». Le Mindmit a encouragé les industriels camerounais a saisir la grande et intéressante opportunité que représente les JEICAC pour s'approprier le modèle chinois d'industrialisation.

Bien plus, il a indiqué que ce projet entre en droite ligne avec l'esprit du Nouveau Code minier et du Plan directeur d'industrialisation du Cameroun. Au moment ou le Cameroun se fixe un objectif d'aller au-delà du million de touristes chaque année, les Journées économiques industrielles et commerciales du Cameroun en Chine (JEICAC 2017) peuvent contribuer aussi à vendre l'image du Cameroun en Chine, et surtout attirer les touristes chinois et même les investisseurs. C'est ce que pense Bello Bouba Maigari, ministre d'Etat en charge du tourisme et des loisirs. Il s'est entretenu longuement dans son cabinet avec l'équipe de Jean Marie Aboganena « Je suis très heureux de vous recevoir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nos préoccupations convergent. Vous êtes des patriotes ». « C'est un projet très sérieux » qui mérite l'onction de la hiérarchie. Le MINDUH est prêt à participer. Promesse tout aussi encourageante de Jean Claude MBWENTCHOU, ministre de l'Habitat et du Développement urbain

Un franc succès

C'est le même engouement au ministère des Forêts et de la faune « Je peux déjà vous assurer que nous prenons toutes les dispositions pour vous accompagner dans ce projet. Il n'y a pas si longtemps que nous étions au même niveau que la Chine (dans les années soixante) qui aujourd'hui est devenue une grande puissance économique. Et ce boom économique tient essentiellement à trois mots: la Discipline, le Travail, et le Patriotisme. Nous pensons donc que le modèle Chinois peut très salutaire pour notre pays. Nous souscrivons entièrement aux JEICAC ». NGOLE Philip NGWESE, le patron de ce ministère a donné son accord de principe pour la participation de son département ministériel à cet évènement.

De façon global, la première phase de présentation du projet JEICAC aux administrations est déjà un franc succès. Dans tous les départements ministériels et administrations, d'autres interlocuteurs en l'absence du ministre (Directeur d'administration centrale, conseillers techniques et autres ont tout aussi apprécié le projet et explicitement manifesté leur engagement à le présenter à leur hiérarchie. Ce fut le car au Minrex, MINPOSTEL MINPMEESA...

Bon à savoir, le Comité d'organisation a préféré commencer cette phase par des rencontres d'explication des enjeux et de l'intérêt du projet aux différents membres du gouvernement en charge des secteurs d'activité prioritaires pour le développement du Cameroun.

Intérêt des JEICAC 2017

Et comme le rappelle les organisateurs de cet évènement, Participer aux Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine c'est la possibilité d'entrer en contact avec les hommes d'affaires industrielles et investisseurs chinois de renommée, c'est le renforcement de votre réseau commercial dans un marché ouvert chinois toujours en expansion et ouvert aussi bien à l'importation qu'à l'exportation... c'est surtout concrétiser très rapidement et directement des partenariats techniques et financiers...

* les opérateurs économiques désireux de participer aux JEICAC 2017 trouvent là un champ d'expression remarquable pour traduire concrètement leurs ambitions de se projeter à l'avant en avant. Il ne faut pas oublier que cet évènement revêt une importance à la fois économique et stratégique pour les PME. Ainsi, ces entreprises ont la possibilité de communiquer sur leurs produits et services à travers les

différents supports de l'évènement que sont la plaquette programme, l'annuaire du participant, les spots, les journées thématiques etc.... Et les PME... Participer aux Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine c'est la possibilité d'entrer en contact avec les hommes d'affaires industrielles et investisseurs chinois de renommée, c'est le renforcement de votre réseau commercial dans un marché ouvert chinois toujours en expansion et ouvert aussi bien à l'importation qu'à l'exportation... c'est surtout concrétiser très rapidement et directement des partenariats techniques et financiers...

Comment vont s'organiser Les Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine Les Journées Economiques, Industrielles et Commerciales du Cameroun en Chine vont s'articuler autour des activités telles que : une grande foire économique, des conférences et des espaces thématiques, des rencontres B2B, des activités découvertes, une soirée artistique et culturelle...