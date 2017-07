Cameroun: Collège Sacré Coeur de Makak - Une thérapie de choc

Relooker le cadre et faire du Cosaco un pôle d'excellence scientifique sont les principales articulations du projet de modernisation et de réhabilitation de cet etablissement.

La signature de la concession de gestion du Cosaco entre l'Amicosaco et l'évêché d'Eseka constitue l'acte I de l'opérationnalisation du vaste et ambitieux projet de réhabilitation et de modernisation de cet établissement. Selon le président du comité ad hoc, Alain Noel Olivier Mekulu Mvondo Akame (DG de la Cnps), le nouveau Cosaco marquera une rupture à travers un recrutement sélectif des élèves et enseignants. Il s'agira selon lui de prendre les meilleurs pour en faire des têtes bien pleines mais aussi bien faites. Le nouvel établissement va se lancer dans la chasse des meilleures têtes à travers l'octroi des bourses aux meilleurs élèves des écoles primaires environnantes. La réforme des programmes vise à faire du collège un pôle d'excellence scientifique et une référence dans le domaine de l'éducation aux niveaux national et international.

Les anciens du Cosaco souhaitent ainsi que ce collège retrouve sa réputation et sa gloire d'antan à travers de bons résultats scolaires et sportifs. La réhabilitation des infrastructures existantes et la construction de nouveaux bâtiments occupent une place centrale dans la feuille de route du concessionnaire. Sur le site, les travaux de relookage, de peinture et d'étanchéité de certains bâtiments sont en cours. Les dortoirs et le réfectoire vont faire l'objet des travaux spéciaux. Il est question selon les nouveaux gestionnaires, d'offrir un cadre adéquat et sécurisé aux apprenants. Un accent est mis sur les circuits électriques qui seront entièrement refaits de même que les laboratoires de sciences naturelles, de physique et de chimie.

Quant au centre multimédia, il sera entièrement refait et équipé grâce aux appuis de deux entreprises citoyennes opérant dans la téléphonie mobile. Le contenu des programmes de formation va subir un véritable aggiornamento. L'objectif est de dispenser une formation qui permette aux jeunes de s'arrimer aux exigences actuelles de développement et du marché de l'emploi. Cette réforme pédagogique sera assise sur l'introduction de nouvelles filières professionnalisantes comme la mécanique, la maintenance électrique, l'agriculture. L'introduction de cinq langues nationales vient enrichir « ce choc d'innovation ». Ainsi, dès la prochaine rentrée scolaire, les apprenants auront le choix entre le duala, l'ewondo, le fufulde, le ghomala et le bassa'a tout comme ils vont apprendre au choix l'anglais, l'espagnol, le mandarin-chinois et l'arabe. Pour faire face aux difficultés de trésorerie, l'Amicosaco nourrit l'ambition d'assurer au Cosaco une autonomie financière à travers le développement des activités de production, génératrices de revenus.

C'est dans cette optique que, grâce à l'appui du Minepia, un lac piscicole est en train d'être aménagé sur le site. La réhabilitation en cours de la palmeraie s'inscrit également dans ce registre. Quant à la boulangerie, elle sera opérationnelle dès la rentrée prochaine grâce au concours d'un ancien Cosacois. L'Amicosaco a mis en place tout un plan de communication et de mobilisation des fonds pour réaliser ses objectifs. Les contributions des membres, les appuis du gouvernement, le mécénat et les sponsorings sont les principaux leviers sur lesquels elle compte agir pour avoir les moyens de son ambition.