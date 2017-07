Cameroun: Barrage hydroélectrique de Mékin - Certains aménagements à reprendre

Le ministre souligne par ailleurs que « la pré-qualification des entreprises compétentes est engagée. Et que les travaux lourds de relèvement du niveau de service de l'axe routier Ekong-Bengbis seront entrepris en régie, sans délais ». Sur le recasement des populations à déplacer, des sites de Bengbis, Endom et Somalomo, des actions seront entreprises par la société Hydro-Mékin en rapport avec les autorités administratives, en vue d'informer et de sensibiliser les concernées. Déjà, le chronogramme des travaux de construction des infrastructures et de recasement des populations a été adopté.

On sait depuis la fin d'année 2016 que le barrage hydroélectrique de Mékin, construit dans la région du Sud-Cameroun, ne débitera pas de sitôt les 15 MW attendus. Pour cause, des retards observés dans le processus de recasement des populations impactées par le projet. Mais surtout des soucis environnementaux qui bloquent la mise en service des turbines. En réalité, des tests effectués sur cette infrastructure énergétique ont provoqué des inondations .Un dysfonctionnement auquel il faut palier avant la mise en service de l'ouvrage. C'est dans cette optique que le ministre des Travaux publics (MINTP) a présidé une réunion des parties la semaine dernière à Yaoundé. Les travaux instruits par le chef de l'Etat se sont tenus à huis clos.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.