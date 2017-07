Afrique: Nutrition - La famine augmente entrainant la réduction des progrès

Le Sénégal, en plus de réfectionner le stadium Marius Ndiaye, doit débourser des "droits… Plus »

La Conférence de la FAO qui se tient à Rome du 3 au 8 juillet est le plus important organe directeur de l'Organisation, chargé de revoir et voter le programme de travail et budget et de déterminer les domaines d'action prioritaires liés à l'alimentation et à l'agriculture.

« La paix est évidemment la solution clé afin de mettre un terme à ces crises mais nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre l'instauration de la paix, et la FAO, le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Fonds international de développement agricole (FIDA) travaillent tous très durs afin de venir en aide aux populations vulnérables», ajoute-t-il.

«Le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde a augmenté depuis 2015, et menace de réduire à néant des années de progrès» a déclaré lundi le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), José Graziano da Silva, devant les Etats membres, à l'occasion de l'ouverture de la Conférence bisannuelle de l'Organisation.

