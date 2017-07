Ile Maurice: Blanchiment d'argent allégué - Une caution de Rs 10, 000 pour Amir Aulum

Amir Aulum travaille dans le secteur portuaire tandis que son frère Aslam Aulum a purgé une peine de 15 ans pour trafic de drogue avant d'être libéré. Cet habitant de Plaine-Verte exerçait comme poissonnier avant son arrestation. Et il y a moins d'un an, il s'est marié après avoir retrouvé la liberté. Aslam Aulum est aussi connu comme Gro Kowle. Son nom figure dans le carnet qui avait été saisi dans la cellule de Peroomal Veeren.

Soupçonnés de blanchiment d'argent, les frères Aslam et Amir Aulum ont été arrêtés par l'Independent Commission against Corruption (ICAC) à Plaine-Verte ce mardi 4 juillet 2017. Une somme de Rs 2,5 millions aurait été retrouvée à leur domicile par les enquêteurs.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.