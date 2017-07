Cameroun: Investissement - L'Hôtel de Ville de Douala 1er, un gouffre financier

Depuis près de dix ans que durent les travaux, l'ouvrage n'est toujours pas achevé. Ce n'est pourtant pas faute de crédits...

Situé au cœur du quartier AKWA, à un jet de pierre de l'ancienne Direction des Douanes, l'Hôtel de Ville de la Mairie de Douala 1er bien qu'encore en construction, a déjà fière allure. Même si l'édifice ne dispose pas encore d'installations électriques ni téléphoniques, il semble que les travaux touchent à leur fin. « Il ne reste que les travaux secondaires. Le gros œuvre est pratiquement terminé », souligne un ouvrier. Problème,les travaux de construction de ce bâtiment de 04 étages durent depuis près de 10 ans et audelà des déclarations, rien ne permet de penser qu'ils s'achèveront de sitôt.

Un gouffre financier

D'après la note de présentation du plan de campagne et des crédits transférés par l'Etat pour l'exercice 2016, ce bâtiment faisait partie des projets de la Commune d'Arrondissement de Douala 1er(CAD 1er). Il était alors question de l'achèvement des travaux, de la réadjudication, de l'avènement du guichet unique pour son exé- cution financière et de la levée de tous les verrous. Le tout prévu pour une durée d'exécution de 09 mois. Il n'en a rien été à ce jour.

Lors d'une évaluation du niveau général de réalisation des investissements publics par la CAD 1er effectuée en mai dernier, la commune exposait le taux d'exécution de l'Hôtel de Ville. L'exécution physique était de 90% pour le gros œuvre et la maçonnerie; de 60%pour l'électricité et la climatisation; de 70% pour les revêtements des sols; de 50% pour la menuiserie (bois-portes); de 80% pour les fenêtres et baies alu vitrées... etc. Du coup, les travaux ont été transférés à la pro- chaine session, c'est-à-dire celle en cours et le projet inscrit dans le plan de campagne 2017. Cette fois, la fin des travaux était prévue pour le début du second semestre de cette année. Sauf que nous y sommes et qu'elle n'est toujours pas effective selon les constats sur le terrain.

D'ailleurs, on ne constate pas une grande différence dans l'avancée des travaux. Hormis ceux du pavage de l'esplanade en cours, de nombreuses activités dont le lancement était prévu pour janvier 2017 ont pris du retard. Bilan, le

taux actuel d'exécution des travaux est de 85% pour la phase II qui correspond au gros œuvre et de 50% pour la phase III, celle du second œuvre.

Inexplicable retard

Expliquer la lenteur des travaux par les difficultés de financement serait une erreur, car le gouvernement en optant pour un financement tripartite s'est assuré que de tels désagréments soient évités. Il s'articule comme suit : de la CAD 1er ; 295.336.542 FCFA de la Communauté Urbaine de Douala (CUD) et 158.210.656 FCFA duLe Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale(FEICOM). Le tout pour un coût d'objectif suivant devis de synthèse de 801.386.568 FCFA, selon le rapport de la session ordinaire du conseil municipal de la CAD 1er du 22 décembre 2016 consacré à l'examen et au vote du budget 2017.

A en croire certains conseillers municipaux, tout sera fin prêt d'ici la fin du mandat prévu en 2018, « surtout que les problèmes y afférents sont beaucoup plus techniques que financiers » croit savoir l'un d'entre eux. Le seul problème qui se posait était celui de la CUD, qui réclamait le 4ème étage de l'immeuble. « Conflit résolu », nous rassuret-il. Toutefois, la lenteur d'exécution des travaux n'est pas le fait de Douala 1er seulement. « Douala 5ème en souffre également », tente d'expliquer notre Conseiller municipal. Réconfortant.