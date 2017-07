Cameroun: Graves inondations à Douala

Dans le 4è arrondissement, les quartiers Mpanjo, Mabanda, Bonandalè et autres sont « absorbés » par le fleuve Wouri tout à côté, sans oublier le centre commercial du quartier Akwa et les quartiers résidentiels de Bonapriso et Bali qui sont également « sous les eaux ».

Alors que la pluie continue de tomber, plusieurs axes routiers à l'instar de l'Avenue Roger Milla entre le 1er et le 3è arrondissement au lieu-dit BP Cité est coupé à la circulation, de même que le Boulevard des Nations Unies rejoignant les arrondissements de Douala 1er, 2è et 3è est coupé de la circulation vers le lieu-dit dernier poteau.

C'est le cas de M. Kamadeu, ce chef de famille de six enfants déclare « avoir tout perdu, et c'est une chance si nous sommes encore en vie », a-t-il indiqué.

