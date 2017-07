Angola: La Chevron et l'Université catholique signent un protocole d'entente

Luanda — La filiale de la Chevron en Angola, Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC), a signé mardi, un protocole d'entente avec l'Université catholique de Luanda pour des stages et bourses d'études en science et technologie.

Ce partenariat vise à profiter aux étudiants de cette institution, les motivant et leur donnant l'occasion d'interagir avec des professionnels de l'industrie pétrolière à travers des forums et des étapes de recherche scientifique et technologique.

Le partenariat profitera aux étudiants de 4ème et 5ème année du cours d'ingénierie pétrolière et des cours inhérents à l'industrie pétrolière et gazière.

«Nous allons continuer à investir dans la formation du personnel spécialisé en géosciences en Angola. La formation académique est l'épine dorsale d'un pays et dans la Chevron, nous croyons qu'il est de notre devoir de contribuer à la formation de ces cadres à venir, afin de renforcer l'actuelle force de travail de l'entreprise avec des techniciens formés en Angola», a indiqué directeur du personnel de la Chevron en Angola.

Selon le responsable, cette initiative affermit l'investissement de la Chevron dans la formation académique, ce qui renforce son rôle comme contributeur à la formation du personnel spécialisé en Angola.