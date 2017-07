Burkina Faso: Alphabétisation - ADLV-B forme des amazones à Réo

Réo, (AIB). Environ 400 femmes de la commune de Ténado ont bénéficié d'une session de renforcement de capacités de formatrices en alphabétisation. La cérémonie de clôture de ladite activité est intervenue le samedi 24 juin 2017 en présence des autorités locales et des membres de l'Association Dunia La Vie-Burkina (ADLV-B).

Depuis 2015, la coopération espagnole de Majorque a sollicité l'association Dunia La Vie-Burkina pour coordonner un projet visant le renforcement des capacités des groupements féminins de Ténado et l'amélioration des conditions de vie de ces femmes. Depuis deux ans ADLV-B a réalisé la formation de formatrices en alphabétisation, des apprenantes avec l'appui de la CEB de Ténado1 et a mené une action de micro crédit pour les activités génératrices de revenus au profit des femmes.

En effet, pour cette année 2017, 400 formatrices des centres d'alphabétisation des différentes localités de la commune de Ténado étaient à l'honneur.Ce challenge engagé pour repousser les barrières de l'analphabétisme et de l'ignorance est à saluer à sa juste valeur. Hamidou Salogo, Directeur de la Maison des jeunes, des cultures et des associations (MJCA) et du Centre d'éducation de base non formelle (MJCA/CEBNF) et représentant de l'association bienfaitrice a souligné dans son mot introductif lors de la cérémonie que leur crédo est de permettre aux nombreuses femmes qui sont tenaillées par des conditions de vie difficile, de pouvoir prendre leur destin en main et donner plus de chance de mieux-être à leurs progénitures et à leurs familles. C'est dire donc que cette session de formation, deuxième du genre, va contribuer beaucoup à donner un large sourire aux familles des bénéficiaires au regard des retombées positives.

En effet, avec le contenu de la formation qui avait pour axes entre autres l'alphabétisation, l'hygiène et l'assainissement, l'élevage, « on peut dire que ces femmes ne sont plus de simples épouses et mères au foyer, mais bien plus, elles sont devenues des amazones qui apporteront de la plus-value à leurs familles et à la commune toute entière », foi de Yoma Batiana maire de Ténado.

Le bourgmestre de Ténado n'a pas manqué d'exhorter les femmes à une bonne organisation pour plus de dynamisme et de dévouement dans leurs actions quotidiennes puis a plaidé pour que de telles initiatives ne s'arrêtent pas en si bon chemin mais perdurent et se multiplient pour le bonheur des populations.

Au cours de la cérémonie des attestations ont été remises aux formatrices qui du reste ont été soutenues par divers dons en espèce et en nature par l'ADLV-B. Dans la même lancée, un test de classement a également permis aux cinq meilleures d'avoir chacune un vélo, aux cinq suivantes d'avoir chacune trois pagnes. Quant aux deux meilleurs centres d'alphabétisation, ils ont été récompensés des attestations de mérite. D'autres femmes ont été également récompensées. C'est le cas des cinq doyennes des bénéficiaires qui ont eu des couvre-pieds et des 22 femmes qui ont accouché pendant la formation.

La clôture de la session qui avait des allures de fête s'est achevée dans l'allégresse avec un repas communautaire. (ADLV-B) est une association de droit burkinabè à but non lucratif reconnue officiellement depuis 1999, a une vocation socioculturelle et s'appuie sur des pratiques éducatives, scolaires, socio sanitaires et culturelles.

L'éducation, la promotion des talents, l'épanouissement et l'insertion des enfants défavorisés, l'organisation d'échanges et de savoir-faire dans le cadre de l'éducation au développement et à la paix tant au niveau local qu'international sont entre autres les missions qu'elle s'est assignée.