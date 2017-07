Burkina Faso: Jeux de hasard - La Lonab célèbre son jubilé d'or

Fêter les 50 ans de la Lonab est, selon le premier responsable de la structure, Simon Touwindé Tarnagda, juste et légitime. Car, explique-t-il, elle a contribué -et continue de nos jours- à assurer le bien-être des populations à travers les nombreuses et diverses infrastructures réalisées au Burkina Faso sur toute l'étendue du territoire national.

En un demi-siècle, on ne compte plus le nombre d'écoles, de centres médicaux, d'ambulances, de forages, de latrines, etc. offerts par l'institution aux populations de toutes les régions du pays, sans oublier les indénombrables multimillionnaires que la Lonab fait chaque jour.

Cinquante ans, c'est un anniversaire qui se fête ! Pour marquer d'une pierre blanche la célébration de ce jubilé, le président du comité d'organisation, Aboubacar Lankouandé, a indiqué qu'une panoplie d'activités s'étalant de juillet à novembre 2017 est programmée. Il s'agit, entre autres, de dons de sang, de remises de matériel médico-technique, de cérémonies de décoration d'agents, de plantations d'arbres, d'inaugurations d'infrastructures, de cagnottes spéciales, de journées portes ouvertes, d'activités culturelles et sportives. Le tout couronné par un diner gala. «Nous avons construit 11 Collèges d'enseignement général (CEG) et écoles primaires au profit des populations que nous allons inaugurer pendant les célébrations. Nous allons également inaugurer les infrastructures du 11-Décembre à Gaoua», a spécifié M. Lankouandé.

Pour marquer ces cinquante ans, le président du comité d'organisation a laissé entendre que le 10 septembre prochain, il y aura une soirée culturelle avec des vedettes modernes et traditionnelles. Pendant cette soirée, il y aura un tirage du produit de base de la Lonab lancé en 1967, appelé billets ordinaires ou loterie traditionnelle. Et, au cours de ce tirage, deux villas seront mises en jeu car cela ne fait pas partis du programme. Le 29 septembre de l'année en cours, une cagnotte spéciale sera mise en jeu. Le montant n'a pas été dévoilé.

Après 50 ans d'alchimie des efforts et de sacrifices de l'ensemble des travailleurs et du public, la Lonab est passée d'un chiffre d'affaires de plus de 30 millions de FCFA en 1967 à environ 110 milliards de FCFA en 2017. Ces chiffres, aux dires du directeur général, Simon Touwindé Tarnagda, sont un réel motif de satisfaction.

Afin de contribuer au développement du pays des Hommes intègres, la Lonab a pour mission de mobiliser les ressources financières par l'organisation et l'exploitation des jeux de hasard et toute autre activité connexe.

Dans l'optique de satisfaire davantage sa clientèle, la Nationale des jeux du hasard s'est dotée d'un plan stratégique de développement qui couvre la période 2016-2025. A cet effet, la certification au système de management de la qualité ISO 9001, version 2015 est attendue dans les mois à venir.

A l'horizon 2025, la Lonab ambitionne d'être reconnue comme une entreprise performante et innovante contribuant au développement des Petites et moyennes industries (PMI) et des Petites et moyennes entreprises (PME) au Burkina Faso.

La Lonab est certifiée au jeu responsable niveau 2 de la World lottery association (WLA). Elle envisage l'obtention de la certification niveau 3. C'est pour cela que Lonab a entrepris depuis un certain temps une campagne de sensibilisation de la force de vente et des clients au jeu responsable.