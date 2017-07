Guinée: Banques et assurances - Les négociations reprennent ce mardi entre syndicat et patrons

C'est les premiers dégâts collatéraux du 29 ème sommet des chefs d'état et de… Plus »

Les négociations vont porter essentiellement sur "la revalorisation des primes, indemnités et allocations". Sur ce point, il était convenu que les primes de scolarité, de la fête du travail du 1er mai, l'allocation de mission syndicale et l'indemnité de congé restent inchangés jusqu'au 4 Juillet 2017 à partir de laquelle date, les deux parties avaient accepté de reprendre les négociations sous la médiation de l'Inspection générale du travail. Ainsi que les autres indemnités non discutées lors des négociations précédentes.

Conformément au protocole d'accord obtenu entre la Fédération syndicale des banques et assurances de Guinée (FESABAG) et l'Association des professionnels des banques (APB) le 29 mai dernier, les deux parties se retrouveront demain à la Banque centrale à partir de 10H.

Les pourparlers entre les travailleurs et les patrons des banques et assurances vont devoir reprendre à partir de demain mardi 4 juillet 2017 à la Banque centrale.

