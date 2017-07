Cote d'Ivoire: Election à la Mugef.CI - La date des élections fixée, le comité électoral connu

Le chronogramme devant aboutir à l'élection du renouvellement du conseil d'administration et du comité de contrôle de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire (Mugef.ci) a été annoncé.

C'était le jeudi 29 juin 2017 au cours d'une assemblée générale ordinaire (AGO) qui s'est tenue à l'Université Félix Houphouët-Boigny à l'amphithéâtre A du district autonome d'Abidjan.

La désignation des membres du Conseil d'administration ainsi que du comité de contrôle est prévue pour le 10 octobre 2017 lors d'une assemblée générale mixte. C'est l'information portée par Soro Mamadou, président du conseil d'administration sortant lors de cette assemblée générale ordinaire à laquelle ont pris part 292 délégués sur les 238 convoqués. A cette AGO, le comité électoral national devant conduire le processus électoral pour le renouvellement des instances a été approuvé. Composé de 6 membres, il est présidé par Zinda Sawadogo, avocat, représentant le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale.

Soro Mamadou, président du conseil d'administration sortant a dressé un bilan positif de sa présidence. « en 2013, nous avons ensemble pris 6 engagements pour mettre fin aux disparités, aux frustrations, à la mauvaise gouvernance, au gaspillage de nos ressources afin de soulager les mutualistes dans leur accès aux prestations. Aujourd'hui, nous pouvons être entièrement satisfaits du résultat obtenu », s'est félicité Soro Mamadou qui a énuméré des nombreux acquis dont : «la levée de toutes les sanctions qui pesaient sur des mutualistes qui avaient des sauts de cotisation pour quelques raisons que ce soit (336.000 bénéficiaires). Nous avons supprimé le système des quotas qui limitait par pharmacies le nombre de bons qui devait être servi ». L'actuel Pca a en outre révélé que 82 % des cotisations des mutualistes est consacrée aux dépenses de prestations de la mutuelle. Les factures des prestations ajoutera-t-il, ont connu une hausse considérable passant de 400 millions FCFA à 1.500.000.000 FCFA. Ces acquis obtenus du fait d'une politique réformiste au bénéfice des mutualistes font de la Mugef.ci la première mutuelle de l'Afrique de l'Ouest selon Soro Mamadou ; en plus d'avoir obtenu l'animation du bureau régional Afrique de l'Ouest de l'union africaine de la mutualité.

Quant au ministre Jean Claude Kouassi, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, il a dans son intervention invité les potentiels candidats à se conformer au respect des urnes. « A l'issue de cet exercice, que le vainqueur tende la main au vaincu et que le vaincu en dépit de sa défaite et son amertume se mette à la disposition du vainqueur pour que tous ensemble, ils agissent pendant les quatre prochaines années au service de la mutuelle générale des fonctionnaires de l'Etat de Côte d'Ivoire ». Tout en félicitant l'équipe sortante pour avoir abattu un travail formidable, et redonné confiance aux mutualistes, le ministre ne s'est pas empêché d'inviter l'équipe qui sortira des urnes à plus de rigueur dans la gestion. « Les futurs dirigeants qui sortiront des élections à venir devront s'inscrire résolument dans une perspective de respect des règles de gestion et dans une perspective de bonne gouvernance. Car selon lui, « beaucoup reste à faire pour une grande satisfaction des mutualistes ».