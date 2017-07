Madagascar: Anosy - Les registres d'état civil se détériorent

La propriétaire de l'hôtel A & C met le couple présidentiel dans de beaux draps. Plus »

Illisible. Des registres d'état civil moisis, illisibles et dont les bords commencent à partir en miettes. C'est ce qui reste des doubles d'actes de naissance, de décès, de mariage et d'adoption, conservés aux archives du palais de Justice à Anosy, actuellement. « Ce lieu de conservation des registres d'état civil est hors norme. À cause de l'humidité, notamment, plusieurs de ces actes administratifs se détériorent », souligne Inham Ella Herinatrehana, greffier en chef au Tribunal de la première instance (TPI) à Anosy, hier, dans le cadre de la cérémonie de pose de première pierre du nouveau bâtiment du tribunal.

