Ile Maurice: [Vidéo] Camp-de-Masque-Pavé - vifs accrochages entre un homme et des policiers

Les faits se seraient déroulés dans la soirée du dimanche 2 juillet à Camp-de-Masque-Pavé aux alentours de 20 h 50. Une patrouille de police a été interpellée par la voiture d'Ashok Makarchand. Le véhicule était garé non loin d'une boutique et avait les phares éteints.

Il allègue que des policiers l'ont brutalisé et bousculé son épouse et sa fille. Ashok Makarchand, 45 ans, a été traduit en cour de Flacq ce mardi 4 juillet sous une accusation d'«assaulting police causing effusion of blood». Cet homme a été libéré après avoir fourni une caution de Rs 5 000. Une version qui ne concorde pas à celle du Police Press Office.

