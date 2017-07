Togo: La LTDE accuse... et appelle au boycott des examens

En conférence de presse ce mardi à Lomé, la Ligue Togolaise des Etudiants Togolais, dont le président, Foly Satchivi, a été condamné en juin dernier à 12 mois de prison avec sursis, n'entend pas abandonner la lutte pour la défense des intérêts des étudiants et surtout pour la satisfaction de ses revendications en faveur des apprenants togolais.

Dans son intervention au cours de cette rencontre avec les hommes de médias, le premier responsable de cette Ligue, a appelé les camardes à boycotter les examens jusqu'à satisfaction des revendications contenues dans leur plateforme revendicative".

Entre autres réactions, il est revenu sur les relations entre le LTDE et d'autres organisations de défense des droits des étudiants, tels que le MEET, le HACAME... Pour Foly Satchivi, "juridiquement, on poursuit les mêmes objectifs", c'est-à-dire "la défense et la protection des intérêts des étudiants". Mais dans la pratique, il constate une divergence. " Le MEET depuis 1 an et demi a délaissé les étudiants. Il n'a plus organisé de manifestation. Donc pour eux, il n'y a plus de probleme sur le campus", fait-il observer avant de poursuivre, dans un style accusateur, " le HACAME défend les mauvaises choses que font les autorités, on ne peut jamais collaborer avec ces personnes". "Notre relation, c'est celle des protecteurs de droits des etudiants et de pourfendeurs des droits des etudiants", conclut M. Satchivi sur le sujet.

Fort de tout ce qui précède, les responsables de la LTDE croient être le porte voix d'une importante frange des étudiants togolais et ne comptent pas se dérober à son engagement dans la défense des intérêts des étudiants togolais.

Foly Satchivi abandonnera-t-il la tête de la LTDE ou pas ? Le président de la LTDE se veut bien clair : "C'est à un Congrès de décider, sinon je ne suis pas dans la posture de démissionner de mon poste. Actuellement, je n'entends pas démissionner car c'est que veulent mes détracteurs".

Et enfin, à ceux qui pensent qu'ils glissent sur le champ politique parfois dans leurs réactions, la LTDE se réclame catégoriquement apolitique. " La LTDE n'est pas politique mais se donne les moyens de prendre des positions sur certains sujets qui vont concerner notre avenir". affirme-t-on.