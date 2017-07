Togo: Bonne chance aux 116 767 candidats

Outre Lomé-Golfe qui enregistre le plus grand nombre de candidats (38 838 avec 69 centres d'écrit et 1140 salles), la région des Plateaux vient en deuxième position avec 21 687 candidats répartis dans 620 salles dans 61 centres d'écrit. Les garçons ont toujours dominé avec un effectif de 66 056 contre 50 711, soit 43,43% de filles.

Au total, 116 767 élèves composent pour l'obtention du Brevet d'études du premier cycle. Comme chaque année, l'effectif est en croissance par rapport à l'année précédente. Ainsi, l'effectif a connu un taux de d'augmentation de plus 07,79%, soit plus 8441 élèves de plus.

Collège Notre Dame de la Trinité de Hédzranawoé, Lycée de Hédzranawoé et Collège Tokoin Wuiti sont les trois centres d'écrits sur les 285 visités ce mardi par le ministre Komi Palamwè TCHAKPELE, ministre en charge des Enseignements Primaire et Secondaire. Cette tournée lui a permis de d'apprécier l'état dans lequel les épreuves du BEPC 2017 ont débuté.

