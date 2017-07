Togo: NoVi de Dr Thon plante les germes d'une prise de conscience

Qui veut aller loin ménage sa monture, a-t-on l'habitude de dire. Et ce n'est pas le mouvement NoVi (Nouvelle Vision) de Dr Aubin Thon qui s'inscrirait en faux contre cette assertion. C'est ainsi qu'après sa mise sur pieds par le candidat déclaré à la présidentielle de 2020, ce mouvement s'est envolé à la conquête de l'adhésion des populations togolaises.

Après Tabligbo qui a accueilli une délégation de ce mouvement, il y a peu, ce fut le tour des populations du quartier Agodékè à l'Est de Lomé, et quartier résidentiel du président de ce mouvement d'accueillir les responsables. Pour l'occasion, les responsables de ce mouvement avec à leur tête le président Dr Aubin Thon, un échangé sans langue de bois avec les jeunes gens de cette localité avec ce que l'on a appelé un café-discussion.

Selon l'allure qu'ont prises ces discussions, on peut comprendre aisément que l'homme était très bien attendu par les jeunes de son quartier. Et il n'a pas déçu ces derniers quant à la franchise de ses conseils et réponses aux sollicitations de ces jeunes gens qui représentaient la quasi-totalité des corps de métier que l'on pouvait retrouver dans le milieu.

Dr Thon, se fondant sur ses expériences individuelles et celles communes à tous, a délivré un message de franchise, d'assurance et aussi d'appel à la collaboration entre les couches sociales. « Je sais que les jeunes attendent plus souvent qu'on vienne les aider. Vous vous demandez quelle garantie on vous donne qu'on viendra vous aider. Stop. On doit arrêter. Il faut siffler la fin de cette recréation. Ce n'est plus le moment d'attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Il est temps que vous preniez votre destin en main », telle est l'exhortation qu'il a formulée à l'endroit de cette jeunesse sur qui il compte pour apporter sa pierre à l'édification d'une nouvelle vision au Togo comme l'indique l'intitulé de son mouvement.

« Il faut que vous vous mettiez au travail pour optimiser les opportunités que vous avez autour de vous. Vous devez être productifs au lieu d'attendre la satisfaction qui doit provenir des autres. Les T-shirts, les sacs de maïs, les sacs de riz, etc. qu'on vous distribue ne vous apporteront rien d'autre que la satiété d'une journée. Vous devez comprendre cela. Si vous continuez d'attendre, rien ne changera. Du moins pas de si tôt. Si vous ne changez pas vous-même, vous n'être pas en droit d'attendre, d'espérer et encore moins d'exiger un changement. Nous nous suffisons pour faire quelque chose qui donnera quelque chose pour ce dont nous avons besoin in fine pour notre développement au niveau individuel », a-t-il aussi conseillé.

On peut dire que le message a été poignant, touchant et continuera de toucher les coeurs des jeunes d'Agodékè.

Pour preuve, Gérard Quenum, un de ces jeunes gens s'est déjà mis en marche. « J'ai eu la chance d'avoir été souvent aux côtés du Président pour écouter ce qu'il dit. Grâce à ses conseils, j'ai rassemblé des amis et collègues, pas forcément du même domaine que moi afin d'optimiser nos atouts. Nous nous préparons à bientôt lancer une entreprise de production d'huile. Nous avons aussi conçu une machine de fabrication de l'huile, ce que je n'aurai jamais pu faire seul. J'ai vu l'importance de la force conjuguée, de l'approche collaborative », a-t-il confié. « Je n'ai pas besoin de plus. Ce que le Docteur a dit est vrai. Il a tout mon mérite. Je dois m'activer et appliquer ces préceptes », a renchéri Jean Kpéto, un autre jeune qui a pris part à ces échanges.

Ces café-discussions de NoVi se poursuivront sur toute l'étendue du territoire national pour maintenir le contact entre NoVi et les populations togolaises à la base.