Angola: Le cyberespace national de plus en plus sûr

Luanda — L'Exécutif crée les conditions pour rendre le cyberespace national de plus en plus sûr, a déclaré mardi, à Luanda, le ministre des Télécommunications et Technologies de l'Information, José Carvalho da Rocha.

Le gouvernant, qui intervenait à l'ouverture de l'atelier sur la fraude et la cyber-sécurité, organisé par l'UNITEL, a souligné que le Gouvernement angolais était engagé dans une société d'innovation technologique et a créé les conditions pour faire en sorte que son espace national (Internet) soit plus en plus sûr.

Le ministre a indiqué que, pour garantir cette sécurité, l'Etat angolais a approuvé la Loi sur la protection des données et des communications électroniques, ainsi que la loi sur la protection des réseaux et des systèmes informatiques, qui ont assuré un ensemble d'orientations concrètes aux fournisseurs services dans ce domaine.

Ces mesures, a-t-il expliqué, permettent que l'État établisse le centre de réponse aux incidents informatiques, étant nécessaire le concours de tous les acteurs du marché.

Pour cette raison, a ajouté le ministre, renforcer la cyber-sécurité et la protection des infrastructures essentielles sont des tâches qui doivent mériter chaque jour la préoccupation de tous.

Pour un cyberespace plus sûr, tous sont tous appelés à promouvoir un environnement éducatif pour les utilisateurs des TIC afin que l'on puisse, de plus en plus, les utiliser de manière sûre et efficace, a-t-il souligné.

En ce qui concerne l'espace régional, José Carvalho da Rocha a expliqué que les pays africains avaient les TIC au centre de leurs programmes nationaux de développement socio-économique et amélioré les accès à large bande, promouvant le développement durable.